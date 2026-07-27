Costa Rica: Inician obras de proyecto Zona Azul con inversión de US$18,8 millones

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Este proyecto cuenta con un total de 250 soluciones, distribuidas en 210 viviendas de núcleo regular, 28 viviendas para núcleos numerosos y 12 viviendas para personas con discapacidad.

Por revistaeyn.com Iniciaron las obras del proyecto habitacional Zona Azul, ubicado en Nicoya, Costa Rica, galardonado con la Bandera Azul Ecológica, categoría Construcción Sostenible (BAECS) en la modalidad de diseño y que dará vivienda a 250 familias. Este proyecto representa una inversión para el BANHVI de ₡8.541 millones (US$18,8 millones) y fue concebido para integrarse adecuadamente a la estructura urbana existente y con la planificación territorial del cantón de Nicoya.

Este proyecto cuenta con un total de 250 soluciones, distribuidas en 210 viviendas de núcleo regular, 28 viviendas para núcleos numerosos y 12 viviendas para personas con discapacidad. Las aceras del proyecto contarán con baldosas táctiles, las cuales permiten a las personas con visibilidad disminuida tener una mejor noción de su ubicación, las casas tendrán luminarias Led en el interior, contarán con una estructura para el manejo de los materiales valorizables o de reciclaje y compostaje y tendrán un espacio para huerta. Las casas tendrán piso cerámico, repellos internos y externos, pintura y puertas internas. Guillermo Carazo, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, comentó que “La Bandera Azul Ecológica en este proyecto no es un hecho aislado, sino el estándar de construcción sostenible que queremos llevar a cada vivienda y proyecto social del país.”