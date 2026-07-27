Costa Rica: Inician obras de proyecto Zona Azul con inversión de US$18,8 millones

Por revistaeyn.com
Iniciaron las obras del proyecto habitacional Zona Azul, ubicado en Nicoya, Costa Rica, galardonado con la Bandera Azul Ecológica, categoría Construcción Sostenible (BAECS) en la modalidad de diseño y que dará vivienda a 250 familias.
Este proyecto representa una inversión para el BANHVI de ₡8.541 millones (US$18,8 millones) y fue concebido para integrarse adecuadamente a la estructura urbana existente y con la planificación territorial del cantón de Nicoya.
Este proyecto cuenta con un total de 250 soluciones, distribuidas en 210 viviendas de núcleo regular, 28 viviendas para núcleos numerosos y 12 viviendas para personas con discapacidad.
Las aceras del proyecto contarán con baldosas táctiles, las cuales permiten a las personas con visibilidad disminuida tener una mejor noción de su ubicación, las casas tendrán luminarias Led en el interior, contarán con una estructura para el manejo de los materiales valorizables o de reciclaje y compostaje y tendrán un espacio para huerta.
Las casas tendrán piso cerámico, repellos internos y externos, pintura y puertas internas.
Guillermo Carazo, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, comentó que “La Bandera Azul Ecológica en este proyecto no es un hecho aislado, sino el estándar de construcción sostenible que queremos llevar a cada vivienda y proyecto social del país.”
El Gerente General del BANHVI, Walter Muñoz, indicó que, por su ubicación, existe un gran número de servicios urbanos lo que permite una mejor calidad de vida a los futuros habitantes del proyecto.
“Nuestro objetivo principal es que los proyectos habitacionales de interés social provean las mejores características de confort, salud y seguridad a sus ocupantes, mientras se minimiza el impacto al medio ambiente. Nos llena de satisfacción que además de resolver la necesidad de vivienda de las familias que más lo necesitan, colaboramos en el desarrollo de la economía a través de la generación de empleos y encadenamientos productivos”, dijo.
El proyecto contempla calles públicas en asfalto, aceras, cordón y caño, zonas verdes, sistema pluvial, sistema de abastecimiento de agua potable y red eléctrica, las cuales serán desarrolladas con estándares equivalentes a las obras internas del proyecto y destinadas a su posterior recepción por parte de la Municipalidad de Nicoya.
Con este residencial se generarán 11.000 metros cuadrados nuevos de construcción, los cuales a su vez significan la generación de alrededor de 850 puestos de trabajo entre directos e indirectos, gracias a los encadenamientos productivos.
Además, las familias formarán parte del Programa de Acompañamiento Social (PAS) del BANHVI que fortalece la convivencia, promueve resolución pacífica de conflictos, y refuerza valores como respeto y solidaridad.