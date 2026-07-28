Gobierno de Honduras destaca avances en sus primeros seis meses

El Gobierno de Honduras aseguró que, al cumplirse los primeros seis meses de la administración del presidente Nasry Asfura, los resultados de la gestión comenzarán a reflejarse de forma gradual, pese a las limitaciones financieras derivadas de obligaciones heredadas de administraciones anteriores.

En el ámbito energético, García destacó que las reformas al sector eléctrico, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, fueron socializadas durante más de un mes con representantes de distintas bancadas legislativas, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y el sector empresarial.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) ha destinado alrededor de 6,000 millones de lempiras (US$225.5 millones) para saldar compromisos pendientes del gobierno anterior, mientras que ha ejecutado inversiones cercanas a 1,000 millones de lempiras (US$37.6 millones) en proyectos de infraestructura.

El secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, afirmó que uno de los principales retos al inicio del mandato fue enfrentar embargos por aproximadamente 4,000 millones de lempiras, equivalentes a unos US150.3 millones.

Según explicó, la iniciativa busca reducir las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), elevar la calidad del servicio y mantener tarifas accesibles para los usuarios. Añadió que el proyecto contempla la creación de empresas estatales con autonomía administrativa, encargadas de la planificación, gestión y ejecución de las operaciones del sistema eléctrico, manteniendo la propiedad en manos del Estado.

En materia de política exterior y comercio, el funcionario señaló que Honduras mantiene relaciones cordiales con El Salvador y reiteró la posición del Gobierno respecto a la soberanía de la isla Conejo. Además, aseguró que la administración trabaja en la identificación de nuevas oportunidades comerciales para ampliar los mercados de exportación de productos nacionales, especialmente melón, sandía y camarón, con el objetivo de fortalecer las exportaciones y generar nuevas fuentes de empleo.

Por otra parte, García informó que el Ejecutivo continúa desarrollando acciones para atender a las comunidades afectadas por la sequía en la zona sur del país. Precisó que ya inició la distribución de ayuda alimentaria en municipios de los departamentos de Choluteca y Valle.

El funcionario agregó que durante la presente semana se entregarán alrededor de 47,000 raciones de alimentos en otros municipios de Choluteca, Valle y el sur de El Paraíso, en coordinación con organismos internacionales, como parte de la estrategia gubernamental para mitigar los efectos de la falta de lluvias sobre las familias más vulnerables.

De acuerdo con el Gobierno, estas acciones forman parte de una agenda que combina el saneamiento de las finanzas públicas, la ejecución de inversiones en infraestructura, el impulso a las exportaciones y la atención de emergencias climáticas, con la expectativa de que sus efectos comiencen a percibirse de manera progresiva durante el resto del año.