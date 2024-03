Lo que debe saber sobre el eclipse solar del 8 de abril de 2024

Para México, será la primera oportunidad de ver un evento astronómico similar desde 1991. Para Estados Unidos, no ha pasado tanto tiempo (desde 2017). En Canadá no ocurría desde 1979.

El lunes 8 de abril de 2024 se vivirá un eclipse solar, que se convierte en el último eclipse solar total visible hasta el año 2044 y que no se repetirá en la misma zona en los próximos 300 años.

Pero, se trata de apreciar la sombra de la Luna que cubre completamente el Sol.

¿A qué hora es?

En la costa del Pacífico mexicano el eclipse solar total empezará a las 11:07 am y terminará a las 11:11 am, hora local de Mazatlán. En cuanto a la fase parcial, durará 2 horas y 41 minutos (de 9:51 am a 12:32 pm).

¿Cómo verlo?

Lo más seguro es usar visores específicos para eclipses que tengan certificación ISO 12312-2, lo que garantiza que bloquearán la radiación dañina.