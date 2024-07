Luego de sequía, Panamá se prepara para hacer frente a inundaciones por La Niña

Mulino reconoció que, si bien el país no puede hacer nada para evitar las lluvias, no hay excusas para no estar preparados. “Estamos buscando que nuestra capacidad de respuesta vaya acorde a los pronósticos que den los meteorólogos”, remarcó.

Datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) aseguran que, en agosto, el país espera que los valores de lluvia estén “arriba de lo normal” en Chiriquí (Tierras Bajas), Comarca Ngäbe Buglé, Centro y Sur de Veraguas, Herrera, Los Santos, Sur de Coclé, Panamá Este, Comarca Guna Yala y Darién.

Se prevé un comportamiento normal con tendencia abajo en Norte de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá (Centro), Norte de Coclé y Costa Abajo de Colón. Para el resto del país se prevé un comportamiento propio de la temporada.

Para septiembre, se espera que el comportamiento de la lluvia sea “normal, propio de la temporada”, en gran parte del territorio nacional. “Sin embargo, no se descarta que para la región Occidental del país los valores de lluvia tengan un comportamiento normal con tendencia hacia abajo.

Mientras que hacia la región del Centro del país (Panamá Oeste, Panamá y Colón) se dé un comportamiento normal con tendencia arriba de lo normal”, apuntó.