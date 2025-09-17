Más de 65.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes

La cifra total de muertos en la Franja de Gaza por los ataques israelíes asciende ya a 65.062 desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad del enclave palestino.

Las bombas israelíes también han causado ya cerca de 165.700 heridos desde octubre de 2023, cuando el Gobierno de Benjamín Netanyahu dio comienzo a esta ofensiva tras los ataques de Hamás, muchos con graves lesiones y amputaciones, entre ellos menores.

Solo este martes Israel mató a 98 palestinos e hirió a otros 385, según indica el informe de Sanidad, que recoge las víctimas del día anterior por ataques israelíes.

Estas elevadas víctimas se registraron tras el inicio de la anunciada incursión terrestre sobre la ciudad de Gaza, que comenzó a primera hora del martes, lo que obligó a miles de personas a desplazarse hacia el sur, donde está la supuesta zona humanitaria designada por Israel.