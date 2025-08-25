Centroamérica & Mundo

Periodistas, médicos y rescatistas son víctimas del nuevo ataque de Israel en Gaza

Por Agencia EFE Cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los 20 palestinos asesinados por el Ejército israelí en dos bombardeos consecutivos contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de Gaza. El ataque que quedó grabado en vídeo, y cuya autoría han reconocido las fuerzas israelíes, ha sido condenado por países como Reino Unido o España, y por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Israel aún no ha explicado los motivos del ataque directo, y se ha limitado a asegurar que iniciará una investigación y que lamenta "el daño a individuos no involucrados". Sin embargo, medios locales como el periódico Haaretz apuntan a que el objetivo de las tropas podría haber sido una cámara que, alegaban, servía para observar los movimientos de los militares. El lugar atacado, el descansillo de la escalera en la última planta de uno de los edificios del complejo médico Nasser, era utilizado frecuentemente por periodistas para hacer conexiones en directo. El propio Haaretz, que cita a altos cargos militares, destaca que la zona está llena de cámaras, y que no está claro todavía quién autorizó el ataque.

Trabajaban para medios internacionales

Al menos tres de los cinco periodistas asesinados hoy por Israel trabajaban para medios internacionales: Hossam al Masri colaboraba con la agencia británica de noticias Reuters; Miriam Abu Daqqa lo hacía con la estadounidense Associated Press (AP); y Mohamed Salama era cámara para la cadena catarí Al Jazeera. Los otros dos periodistas, Moaz Abu Taha y Ahmed Abu Aziz, eran reporteros independientes y colaboraban con varios medios de comunicación. El ataque consistió en dos impactos. El primero de ellos mató al cámara de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Tras la explosión, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atender a las víctimas, cuando se produjo un segundo impacto. Esta técnica, conocida militarmente como "doble impacto", es ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo. El incidente fue inmediatamente condenado por Hamás, que controla la Franja de Gaza, y por el Gobierno palestino de Mahmud Abás, que gestiona de forma parcial las ciudades palestinas de Cisjordania ocupada. Israel "vuelve a demostrar su desprecio por el derecho internacional y las convenciones humanitarias, desafiando a la comunidad internacional y a la ONU al atacar deliberadamente un complejo médico civil y asesinar a grupos protegidos por el derecho internacional humanitario", dijo el grupo islamista en un mensaje.