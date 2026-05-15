Costa Rica aprueba incorporación al Acuerdo de Asociación de Economía Digital

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El Acuerdo de Asociación de Economía Digital es una iniciativa internacional pionera, suscrita por Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur, que busca facilitar el comercio y la economía digital, así como promover la innovación y el crecimiento económico en el entorno digital.

Por revistaeyn.com La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate el proyecto de ley para la incorporación de Costa Rica al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés), del que son parte Nueva Zelanda, Singapur, Chile y Corea del Sur. Para Costa Rica, el DEPA representa una oportunidad estratégica. Los servicios representan hoy día el 46 % de nuestras exportaciones totales y cerca de la mitad de ellas se realiza a través de medios digitales.

En este contexto, la aprobación legislativa del DEPA permitirá al país avanzar en la implementación de un marco moderno de reglas y cooperación internacional, que facilite el comercio de servicios y productos digitales, brinde mayor seguridad jurídica para empresas y consumidores y promueva la participación de más personas y PYMES en la economía digital global. La Ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, destacó que “este es un paso estratégico para fortalecer la inserción de Costa Rica en la economía digital global, contribuyendo a crear condiciones más favorables para el comercio digital, la atracción de inversión y el desarrollo de talento y tecnologías emergentes”. Por su parte, la Ministra de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes Zamora, manifestó que “el ingreso de Costa Rica al DEPA representa un hito para el país y envía una señal clara sobre nuestra visión: una economía abierta, innovadora y preparada para competir en la era digital”.