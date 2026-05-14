México se abre más a la inversión privada para elevar producción de energías renovables

POR EFE

El Gobierno de México abrirá aún más la participación privada en el sector energético después de que la demanda de contratos mixtos superara por casi "cinco veces" la capacidad prevista originalmente y se busque aumentar la generación de fuentes energías renovables, afirmaron este miércoles los secretarios de Hacienda y Energía.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador explicó, en un foro organizado en Ciudad de México, que el sector energético concentra el 54 % de los proyectos del portafolio de infraestructura del Gobierno, parte del Plan México, que contempla 22.129 megavatios renovables y 6.145 megavatios de almacenamiento.

“Tuvimos una convocatoria para proyectos privados y una convocatoria para proyectos mixtos. La verdad es que sí fue un poco sorpresivo para nosotros que la mayor convocatoria se ubicó en la de proyectos mixtos”, dijo el secretario, al precisar que se buscaban alrededor de siete gigavatios y se recibieron ofertas por 34 gigavatios, “prácticamente cinco veces lo que se estaba buscando”.

Ante ese resultado, Amador anticipó que habrá “una asignación superior” a los 7 gigavatios previstos, dentro de una estrategia que busca acelerar la inversión pública, privada y mixta en infraestructura.

La secretaria de Energía, Luz Elena González, complementó que el nuevo modelo energético mexicano busca mantener la rectoría del Estado, pero con participación privada “ordenada” mediante esquemas atractivos, transparentes y con respaldo público.