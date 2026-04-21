Costa Rica: Terminal de Contenedores de Moín suma 15 vehículos eléctricos

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La incorporación de esta flotilla forma parte de un plan integral para modernizar los procesos logísticos, reducir el uso de combustibles fósiles y optimizar el consumo energético en la operación portuaria de Costa Rica.

Por revistaeyn.com La Terminal de Contenedores de Moín, en Costa Rica, dio un paso concreto hacia operaciones más limpias y eficientes al sumar 15 vehículos eléctricos. Además de los vehículos, la terminal habilitó siete estaciones de carga eléctrica en puntos estratégicos, garantizando continuidad operativa y eficiencia energética con electricidad proveniente en su mayoría de fuentes renovables del país.

La sustitución de vehículos de combustión permitirá evitar la emisión de aproximadamente 48.240 kg de CO₂ al año, además de reducir el ruido y los costos de mantenimiento. El cálculo se basa en un consumo promedio de 5 litros por cada 100 km en los vehículos diésel, una emisión de 2.68 kg de CO₂ por litro de diésel y un recorrido anual estimado de 20.000 km por vehículo. Este avance se alinea con la meta global de APM Terminals de reducir en un 65 % las emisiones al 2030 y alcanzar la descarbonización total en 2040. Esta infraestructura permite una gestión más eficiente de la energía, asegura la continuidad de la operación y aporta al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones. Al tratarse de energía suministrada por la red del ICE, se asegura que la energía dentro de la terminal proviene de fuentes renovables, debido a que el 90 % de la electricidad del país se genera de esta manera.