Museo Louvre estima en más de US$100 millones el valor de las joyas robadas

POR EFE

El Museo del Louvre estima en 88 millones de euros (102,32 millones de dólares) el valor de las ocho joyas de la corona francesa robadas el domingo pasado en la Galería de Apolo, según informó este martes la fiscal de fiscal, Laure Beccuau.

En unas declaraciones al canal RTL, Beccuau aseguró que las investigaciones "avanzan" con la identificación de al menos cuatro personas que entraron en la galería de Apolo, donde se realizó el robo, que calificó de "extremadamente espectacular".

La fiscal dijo además que "no está descartada" la pista de que una persona de dentro del museo haya ayudado a la banda de ladrones.