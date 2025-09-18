Panamá acelera la restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz

Ocio

Por Agencia EFE La ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, aseguró que las obras de restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (MARTA) alcanzan un 41 % de avance y que el recinto podría reabrir entre finales de 2026 y el primer semestre de 2027. "Hemos logrado avanzar en los grandes desafíos que ha tenido esta obra y ha sido una deuda histórica que tenemos con la nación y con todos los panameños”, afirmó Herrera durante una inspección al edificio ubicado en las inmediaciones del Casco Antiguo de la capital.

La ministra recalcó que el proyecto busca devolver a la ciudadanía un espacio cultural esencial para la memoria nacional y recordó que hacia finales de 2026, o inicios de 2027, "estaremos haciendo las pruebas de esfuerzo para compartir y abrir las puertas para que todos puedan vivir lo que es la experiencia de toda la riqueza cultural que tiene este conjunto monumental". Apuntó también que "la cultura y los derechos culturales son derechos humanos", que "jamás serán un gasto" sino más bien "es la inversión para el legado histórico de todos". "Es aquí donde se guarda la memoria histórica con nuestras luces y nuestras sombras, pero es nuestra, única, especial, irrepetible e intransferible, como una huella permanente para todos. Somos Panamá, puente del mundo, corazón del universo y queremos decirle al mundo: esta es nuestra historia y aquí queremos ser el país anfitrión para el mundo entero", agregó. El MARTA, conocido como el "museo madre" de la red nacional de museos públicos y privados, resguarda actualmente más de 23.000 piezas, incluidas colecciones de orfebrería, cerámica y objetos etnográficos.