Nicaragua tiene 47 presos políticos (11 desaparecidos), según reporte

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Hasta el 31 de marzo pasado, en Nicaragua había 47 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 14 son adultos mayores y 11 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por revistaeyn.com Al menos 47 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguen en las cárceles de ese país, incluidos 11 en condición de desaparición forzada, denunció el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Hasta el 31 de marzo pasado, en Nicaragua había 47 personas detenidas por motivos políticos, de las cuales 14 son adultos mayores y 11 permanecen en condición de desaparición forzada, indicó en un informe ese mecanismo, cuyos datos avala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Exigimos pruebas de vida para las 11 personas desaparecidas, atención médica urgente y liberación incondicional de todos los presos políticos", ordenó ese organismo. Uno de esos casos es el del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023. Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa 'Hijos de la Madre Tierra', en lengua miskita), antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento) y detenido previo a las elecciones regionales de marzo de 2024, "lleva 914 días sin que el Estado confirme que está vivo", advirtió. A mediados de marzo pasado, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció la "crueldad del régimen" sandinista "hacia quienes se atreven a alzar la voz", y criticó que "la dictadura Murillo-Ortega" mantenga detenidas a personas ancianas y enfermas, y como ejemplo usó el caso del exdiputado indígena miskito.