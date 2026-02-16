Centroamérica & Mundo

¿Ortega entendió el fin de ciclo? Cambio de narrativa y guiños a Washington

El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo recorta el “puente migratorio” hacia EE.UU., excarcela presos políticos bajo condiciones y reactiva su canal diplomático en Washington. ¿Reconfiguración estratégica o ajuste táctico ante un entorno regional adverso?

Por revistaeyn.com En las últimas semanas, el Gobierno de Nicaragua ha adoptado una serie de decisiones que marcan un cambio de tono en su relación con Estados Unidos. Entre ellas, el cierre del esquema de libre visado que convertía a Managua en punto de tránsito hacia territorio estadounidense, la excarcelación de un grupo de presos políticos y el nombramiento de una nueva encargada de negocios en Washington. Las medidas coinciden con un contexto regional más complejo para el oficialismo y con un aumento de la presión diplomática de Estados Unidos sobre Managua, particularmente en materia migratoria y de derechos humanos.

El “puente” migratorio

El movimiento más concreto ha sido el restablecimiento del requisito de visa —bajo modalidad consultada— para ciudadanos de más de un centenar de países, incluyendo Cuba. Durante los últimos años, el esquema de exención había facilitado la llegada de migrantes que posteriormente continuaban ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos.

La decisión se produce en un contexto en el que Washington venía señalando a Nicaragua como punto relevante dentro de las rutas migratorias irregulares y adoptando medidas contra actores vinculados a esos flujos. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Analistas regionales interpretan el cambio como una señal directa hacia la Casa Blanca en un tema de alta sensibilidad política. La política migratoria se convierte así en una herramienta de interlocución indirecta, con implicaciones tanto diplomáticas como económicas.

Presos políticos: excarcelaciones bajo observación

En paralelo, el Gobierno anunció la excarcelación de decenas de detenidos considerados presos políticos por organismos de derechos humanos. Sin embargo, reportes indican que varios de los liberados permanecen sujetos a medidas restrictivas. Estados Unidos reiteró que su posición apunta a liberaciones “incondicionales” y recordó que aún existen personas detenidas o desaparecidas en el país. En este punto, el debate no gira únicamente en torno al número de liberados, sino al alcance estructural de las decisiones. Para algunos observadores, las excarcelaciones pueden leerse como un gesto de distensión; para otros, como una medida acotada que no altera el marco político interno.

La carta diplomática

La designación de Guisell Socorro Morales Echaverry como nueva encargada de negocios en Washington reactiva un canal diplomático que permanecía debilitado desde la salida del último embajador en 2024.

En términos estratégicos, el movimiento sugiere la intención de mantener una vía formal de interlocución en un momento en que las relaciones bilaterales atraviesan uno de sus períodos más tensos. Un canal diplomático activo permite gestionar fricciones vinculadas a sanciones, restricciones migratorias y cooperación limitada, sin que ello implique necesariamente una normalización política de fondo.

¿Reconfiguración o ajuste táctico?