Nicaragua: excomandante sandinista, culpable de estafar casi US$5.000 millones

Se identificaron 49 sociedades, de las cuales 35 operaban activamente para canalizar flujos de capital ilícitos provenientes de la evasión fiscal sistémica, de acuerdo con el fallo.

POR EFE El antiguo comandante de la revolución y asesor para asuntos económicos y financieros de la Presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce Castaño, fue hallado este martes culpable de estafar al Estado nicaragüense 4.961,9 millones de dólares, informó la Procuraduría General de Justicia. Arce Castaño, de 76 años y uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista, fue hallado culpable junto a su asistente, Ricardo Bonilla Castañeda, por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Juicio de Managua. La Justicia ordenó decomisar los bienes de los acusados, mientras que en una audiencia posterior, cuya fecha no ha sido precisada, se anunciará la pena de cárcel, que por el delito de defraudación al Estado puede ser de hasta 30 años.

Lavado de activos en la modalidad de fraude al Estado

El tribunal declaró la responsabilidad penal para ambos acusados por el delito de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado, indicó en una declaración la Procuraduría, que es la representante legal del Estado.

"La autoridad judicial tuvo plenamente acreditado que los acusados participaron de forma concertada y continuada en un esquema estructurado de ocultamiento, administración y circulación de fondos de origen ilícito provenientes de defraudación tributaria, utilizando múltiples sociedades mercantiles, cuentas bancarias y operaciones financieras destinadas a disimular el origen y destino del dinero, afectando gravemente la transparencia del sistema financiero nacional y los intereses patrimoniales del Estado", sostuvo la Procuraduría. Sobre los testaferros, según la sentencia, los acusados reclutaban a empleados y a terceros para figurar como socios de fachadas, bajo la dirección de Arce Castaño y Bonilla Castañeda, con el fin de ocultar a los verdaderos beneficiarios.

Transferencias a Panamá y a las Islas Vírgenes Británicas