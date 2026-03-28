Gobierno de Nicaragua revoca nombramiento de embajadora en Cuba

POR EFE

El Gobierno de Nicaragua que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, revocó este viernes el nombramiento de la exalcaldesa de Managua Daysi Ivette Torres Bosques, como embajadora nicaragüense en Cuba, cargo en el que se mantuvo menos de dos meses, informó el Diario Oficial La Gaceta.

A través del acuerdo presidencial número 42-2026, los comandatarios dejaron sin efecto el nombramiento de Torres Bosques en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República de Cuba, al que había sido designada el 3 de febrero de 2026.

"El presente acuerdo surte sus efectos a partir del 27 de marzo de 2026", indicaron Ortega y Murillo en el acuerdo, en el que no se explica los motivos de esa decisión.

Torres Bosques, quien fue alcaldesa de Managua durante dos periodos consecutivos (2009-2018) y también vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), se desempeñaba en el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela desde el 21 de marzo de 2023, cuando fue trasladada como representante de Nicaragua en Cuba.