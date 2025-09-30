Nicaragua: Unión Europea prolonga otro año sus sanciones

POR EFE

El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, prolongó este lunes un año más, hasta el 15 de octubre de 2026, las sanciones adoptadas por la crisis política y social en Nicaragua.

La institución comunitaria indicó en un comunicado que las medidas restrictivas que actualmente están en vigor afectan a veintiuna personas y tres entidades.

Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de ellos.