Nicaragua experimenta repunte del PIB en el segundo trimestre de 2025

Por revistaeyn.com
La economía nicaragüense presentó una dinámica favorable durante el segundo trimestre de 2025 al registrar una expansión interanual del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,9 %, según el informe oficial divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). En comparación, en el trimestre precedente esa tasa fue de 3,0 %.
El crecimiento acumulado en el primer semestre del año alcanzó un 3,9 % en términos interanuales, de acuerdo con la estimación preliminar del BCN.
En la serie desestacionalizada, el PIB del segundo trimestre mostró un incremento del 1,7 % respecto al trimestre inmediatamente anterior. Asimismo, en la serie de tendencia-ciclo se observó un aumento trimestral de 1,6 %, con una variación interanual de 5,0 % y un promedio anual de 2,8 %.
El avance interanual del PIB responde a mejoras en múltiples ramas productivas. Entre los sectores con mejor desempeño destacan la construcción (22,5 %), la explotación de minas y canteras (13,8 %), el comercio (8,7 %), hoteles y restaurantes (7,7 %), transporte y comunicaciones (5,7 %), e intermediación financiera (4,6 %).
Del otro lado, sectores como pesca y acuicultura (−32,6 %), generación eléctrica (−12,8 %) y administración pública (−3,4 %) registraron retrocesos, apunta el BCN.
Desde la perspectiva del gasto, el crecimiento fue impulsado principalmente por la demanda interna —es decir, el aumento del consumo y la inversión— mientras que la demanda externa neta aportó de forma negativa, dado que las importaciones crecieron más rápido que las exportaciones.
El consumo total del país subió 5,2 % sobre la base interanual, incluyendo un crecimiento del consumo privado del 7,0 %, aunque el consumo público cayó 6,3 %. En cuanto a la inversión, la formación bruta de capital creció 16,9 %, mientras que la inversión fija lo hizo en 20,7 %.
Por rubros, la inversión fija privada tuvo un aumento del 20,1 %, y la pública se expandió 21,9 %, destacando el fuerte crecimiento en maquinaria y equipo y en infraestructura. En materia comercial, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron 2,7 %, mientras que las importaciones lo hicieron en 13,1 %.