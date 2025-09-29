Nicaragua experimenta repunte del PIB en el segundo trimestre de 2025

Centroamérica & Mundo

El Producto Interno Bruto de Nicaragua reportó un crecimiento de 4,9 % en el segundo trimestre, superior en comparación al trimestre precedente que fue de 3,0 %.

Por revistaeyn.com La economía nicaragüense presentó una dinámica favorable durante el segundo trimestre de 2025 al registrar una expansión interanual del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,9 %, según el informe oficial divulgado por el Banco Central de Nicaragua (BCN). En comparación, en el trimestre precedente esa tasa fue de 3,0 %. El crecimiento acumulado en el primer semestre del año alcanzó un 3,9 % en términos interanuales, de acuerdo con la estimación preliminar del BCN.

En la serie desestacionalizada, el PIB del segundo trimestre mostró un incremento del 1,7 % respecto al trimestre inmediatamente anterior. Asimismo, en la serie de tendencia-ciclo se observó un aumento trimestral de 1,6 %, con una variación interanual de 5,0 % y un promedio anual de 2,8 %. El avance interanual del PIB responde a mejoras en múltiples ramas productivas. Entre los sectores con mejor desempeño destacan la construcción (22,5 %), la explotación de minas y canteras (13,8 %), el comercio (8,7 %), hoteles y restaurantes (7,7 %), transporte y comunicaciones (5,7 %), e intermediación financiera (4,6 %). Del otro lado, sectores como pesca y acuicultura (−32,6 %), generación eléctrica (−12,8 %) y administración pública (−3,4 %) registraron retrocesos, apunta el BCN.