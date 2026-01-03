¿Cómo fue la operación para detener a Maduro? Así la explicó Donald Trump

Por revistaeyn.com con informes de EFE
El presidente de EEUU, Donald Trump, dio este sábado, detalles de cómo fue el operativo que terminó con la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.
Afirmó que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero que la primera acometida "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales, al tiempo que destacó la captura exitosa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.
"Estábamos preparados para una segunda oleada. Estábamos listos, y esto fue tan letal, tan poderoso, que no fue necesario, pero estábamos preparados", dijo hoy Trump en una entrevista telefónica realizada con la cadena Fox News.
"Lo que hicieron es realmente asombroso, y creo que envía un mensaje de que ya no vamos a dejarnos manipular como país por estos países", explicó el presidente, subrayando sus acusaciones contra Maduro y sus seguidores cercanos, a los que acusa de encabezar el Cartel de los Soles y de tratar de inundar EE.UU. con drogas.
El mandatario definió el ataque militar de este 3 de enero, ejecutado con helicópteros sobre Caracas y varios estados circundantes, como uno de los "momentos clave" de su segundo mandato y destacó que la operación, en la que se capturó a Maduro y a Flores, se hizo "con precisión milimétrica".
"Nadie tiene el talento ni el armamento que nosotros poseemos", destacó el magnate neoyorquino, que también afirmó que le dijo a Maduro que tenía que "rendirse" y que finalmente Washington optó por algo "mucho más preciso y mucho más potente".
DETALLES DE LA CAPTURA DE MADURO POR PARTE DE EEUU
Trump ha asegurado que Maduro y Flores fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo.
Trump afirmó que Maduro se encontraba en una "fortaleza" altamente vigilada al momento de su captura. El presidente señaló que el operativo estaba previsto originalmente para hace cuatro días, pero se retrasó debido al mal tiempo.
“Y de repente se abrió y dijimos ‘vamos’”, dijo.
Trump dijo que las fuerzas estadounidenses habían construido una casa que era “idéntica” al edificio en el que se encontraba Maduro cuando él estaba en el poder.
“Todo estaba milimetrado”, afirmó el presidente.
“En realidad construyeron una casa que era idéntica a la que entraron, con todas las cajas fuertes y todo el acero por todos lados”, dijo.
Trump dijo que Maduro había estado intentando entrar a un “espacio seguro” poco antes de ser capturado, pero “lo atacaron tan rápido que no pudo entrar”.
Según se informa, la unidad de misiones especiales de élite estadounidense conocida como Delta Force llevó a cabo el ataque, pero Trump se negó a confirmar qué unidad llevó a cabo la misión.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.
"Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York", escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.