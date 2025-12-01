Nicolás Maduro se "podría ir a Rusia o a otro país", dice senador Mullin

POR EFE

El senador estadounidense Markwayne Mullin afirmó este domingo que el Gobierno de Donald Trump le dio a "Nicolás Maduro la oportunidad de irse", tras referirse a la conversación telefónica que ambos sostuvieron recientemente, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Mullin, republicano por Oklahoma y que integra el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, hizo la declaración en una entrevista con la cadena CNN, en la que añadió que entre las opciones presentadas estuvo "que se podía ir a Rusia o a otro país".

La entrevista se produjo después de que Trump confirmara su conversación telefónica con Maduro, cuyo Gobierno no mantiene relaciones diplomáticas con EEUU desde 2019. "Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue... una llamada telefónica", expresó Trump este domingo a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.