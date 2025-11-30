Trump eleva tensión con Venezuela y aerolíneas toman precauciones

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó este sábado la tensión con Venezuela al advertir a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano "cerrado", por lo que las compañías internacionales que operan en el país suramericano han anunciado que evalúan la situación y toman precauciones.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del mandatario publicado en su red social Truth, que no aclara ninguna circunstancia relacionada con el cierre.

El Gobierno de Venezuela repudió el mensaje de Trump y criticó que "insólitamente" intente "dar órdenes y amenazar la soberanía" de esta nación.

En un comunicado, publicado por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo de Nicolás Maduro denunció "ante el mundo" que tales afirmaciones "representan una amenaza explícita de uso de fuerza", que, aseguró, está "prohibida de forma clara e inequívoca" por la Carta de las Naciones Unidas, y consideró que se trata de un "intento de intimidación".

Trump publicó este mensaje un día después de que el New York Times informara de una presunta conversación telefónica que sostuvo con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro, aunque ese contacto no ha sido confirmado ni desmentido oficialmente por ninguna de las partes.

La noticia de la conversación se produce un día después de que Trump advirtiera que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos "narcotraficantes de Venezuela", mientras mantiene el despliegue naval en el Caribe.