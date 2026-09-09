"No habrá un pasado mañana si China gana la carrera de la IA", advierte EE.UU.

Por: EFE

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió de que "no habrá un pasado mañana" si China gana la carrera por la inteligencia artificial (IA) y avisó de que si Pekín logra adelantarse a Washington «nada más importará».

Según Bessent, que China tome la delantera en el desarrollo de la IA "hará irrelevantes las fortalezas estratégicas de Estados Unidos", así como su enorme presupuesto de defensa.

El secretario dijo el martes en un evento en Washington que incluso el gasto militar estadounidense «dejaría de ser suficiente para proteger al país» si China lograra imponerse en la carrera.

Agregó que, aunque EE. UU. tiene un presupuesto de Defensa de US$1,5 billones, si China logra adelantarse en IA, "nada más importará".

"No podemos hacer una pausa porque los chinos no la harán", agregó.

En otra intervención el mismo día en la Universidad Metodista del Sur (SMU), en Dallas, Bessent argumentó que China no podrá adelantar a Washington porque "sus empresas se limitan a copiar" los avances estadounidenses.

Las declaraciones llegan en un momento de creciente preocupación en Washington por los avances tecnológicos de Pekín y coinciden con una nueva acusación de las autoridades estadounidenses contra varias compañías chinas de IA.

El FBI, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y otras autoridades estadounidenses acusaron el martes a seis empresas chinas, entre ellas DeepSeek, Moonshot AI y Alibaba, de copiar a gran escala tecnología desarrollada por compañías estadounidenses mediante la técnica conocida como ‘destilación’.