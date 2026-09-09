Costa Rica: Entra en vigor ley que permite negociación de valores extranjeros

Por revistaeyn.com
La Ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica mediante la implementación del reconocimiento de jurisdicción y la participación de inversionistas no domiciliados por medio de la operación remota de intermediarios bursátiles extranjeros (Ley N.° 10973) fue firmada por la Presidencia de la República.
La normativa fue publicada en el diario oficial La Gaceta, formalizando así su incorporación al ordenamiento jurídico costarricense.
Para la Bolsa Nacional de Valores (BNV), la entrada en vigencia de esta Ley constituye un paso de gran relevancia para la modernización y el fortalecimiento del mercado de capitales costarricense, al establecer un marco jurídico que permite la negociación de valores extranjeros en Costa Rica y la participación de intermediarios bursátiles extranjeros mediante las figuras de operador remoto y jurisdicción reconocida, bajo reglas claras y con mayor certeza jurídica.
La BNV ha participado activamente en el proceso de análisis, diálogo y coordinación que permitió avanzar en esta reforma, aportando su experiencia como infraestructura de mercado y acompañando la construcción de un marco acorde con la evolución del mercado en el país.
“A lo largo de este proceso hemos podido constatar un interés real de puestos de bolsa, inversionistas, emisores e intermediarios por ampliar su relación con Costa Rica. Para la Bolsa, contar hoy con una respuesta normativa a esa realidad representa un avance muy importante y marca el inicio de una nueva etapa para nuestra industria”, señaló Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.
Asimismo, la Ley permitirá sentar las bases para ampliar las fuentes de financiamiento disponibles en el país y facilitar la movilización de recursos hacia proyectos de infraestructura, inversión pública e iniciativas con impacto económico, social y ambiental.
Otro de sus alcances es el fortalecimiento de la posición competitiva de Costa Rica frente a otros mercados de la región que buscan atraer capital internacional. Contar con un marco jurídico claro, previsible y alineado con prácticas reconocidas internacionalmente permite ofrecer un entorno más atractivo para nuevos actores.
Este nuevo marco se incorpora, además, a un mercado que ya cuenta con una base relevante de actividad e infraestructura. Al cierre de 2025, el mercado de capitales costarricense registró transacciones por US$36.8 billones, equivalentes al 38,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Un ejemplo es Latin American Kraft Investments Inc. (LAKI), emisor con un programa de bonos corporativos autorizado por hasta US$100 millones, cuyos valores han sido negociados entre Costa Rica y Guatemala a través de InterClear Central de Valores.
La reforma asigna además nuevas responsabilidades a las bolsas de valores en materia de admisión y vigilancia de operadores remotos.
“Este es el inicio de un proceso que deberá construirse de manera ordenada. Desde la Bolsa estaremos atentos al desarrollo de la reglamentación que emita el CONASSIF para, a partir de ella, definir los procesos y mecanismos que nos correspondan como bolsa de valores. Nuestro compromiso será acompañar esta nueva etapa con la claridad, seguridad y confianza que caracterizan nuestra gestión”, agregó Vásquez.