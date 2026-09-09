Stanley Motta: "La empresa que capacita a su gente, triunfa"

Empresas & Management

Tras reconocer que el asunto de la gobernanza educativa es muy complejo, ya que abarca un universo gigantesco, Motta expresó que está muy a favor de enseñar "a los jóvenes los básicos: matemáticas, lectura, ética, valores" y el pensamiento crítico para que puedan enfrentar el futuro.

Por Agencia EFE El panameño Stanley Motta, considerado uno de los empresarios más ricos de Centroamérica, aseguró que el secreto de las empresas que triunfan está no solo en adaptarse, sino en capacitar a su gente. Motta, de 81 años, es visto como un referente de éxito empresarial. Tiene participación en empresas como el grupo de aviación Copa Holdings Panamá, de la que ahora es el presidente de la Junta Directiva, y sus intereses abarcan la banca, el comercio y los medios de comunicación.

Durante su participación en una reunión de la calificadora de riesgo Moody's para analizar las perspectivas de Panamá, Motta fue preguntado sobre las áreas que habían mostrado más avances en las últimas décadas en el país centroamericano y respondió citando la experiencia de sus empresas. En la aerolínea "Copa, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro escuelas: de pilotos, de mecánicos, de aeromozas y de lengua, porque tienen que hablar tres idiomas, ahora volamos a Brasil. Entonces, yo creo que parte del secreto de las empresas que han tenido éxito es ser flexibles, pero también de verdad invertir y capacitar a su gente", afirmó. Esta visión de una empresa que prepara a sus trabajadores toma especial relevancia en América Latina, donde "la gobernanza de la educación ha fracasado", algo "que los países van a tener que enfrentar", sostuvo este empresario panameño.

Personal capacitado

Esa es "la realidad en este país (Panamá) y en otros países donde operamos (...) no puedes esperar que la escuela pública te va a dar" el personal capacitado que se necesita para que una empresa sea productiva, afirmó. "Nosotros tenemos tiendas en varios países, y ahí tienen rotación en cajeros (...) nosotros desarrollamos una clase virtual para ser cajero y hoy día nadie puede ser cajero sin pasar por ese curso. Simplemente porque con ese curso los errores bajaron como 80 %", citó. Motta además destacó que los trabajadores en general están dispuestos a aprender, a "hacerlo mejor", y la empresa "tiene la responsabilidad de enseñarles cómo hacerlo mejor". En un contexto en el que la gobernanza de la educación ha fracasado y mientras eso no cambie, "el Estado pudiera buscar maneras de incentivar a las empresas" para que capaciten a sus trabajadores, porque al final esa decisión va a redundar en la productividad, sostuvo.