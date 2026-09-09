Mina y la consolidación fiscal: dudas de Moody's sobre el grado de inversión de Panamá

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En marzo de 2024 Fitch le quitó a Panamá el grado de inversión, alegando el cierre abrupto de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, que representaba cerca del 5 % del PIB, y el deterioro fiscal acumulado desde 2019.

Por Agencia EFE La consolidación fiscal más allá del actual Gobierno y la reapertura o no de una mina de cobre de US$10.000 millones son cuestiones centrales que Moody's evalúa para decidir si mantiene o no el grado de inversión a Panamá, dijo el vicepresidente de calificaciones en el grupo de riesgo soberano de la calificadora, Jaime Reusche. Panamá está al borde de perder el grado de inversión por parte de Moody's (Baa3 con perspectiva negativa) y Standard and Poor's (S&P, BBB- con perspectiva estable) desde 2024.

En marzo de 2024 Fitch le quitó a Panamá el grado de inversión, alegando el cierre abrupto de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB), y el deterioro fiscal acumulado desde 2019, traducido en que se duplicó la deuda del país durante ese quinquenio. "Para nosotros es importante tomar una decisión sobre la perspectiva (de la deuda panameña) porque en noviembre (próximo) se cumplirían ya dos años desde que se cambió la perspectiva a negativa (...) estamos cuestionando si es que Panamá debe mantenerse en grado de inversión o no", dijo Reusche a los periodistas en el marco de un evento sobre Panamá celebrado en la capital del país. Del lado positivo está "el potencial de crecimiento" de Panamá, que este año estará en torno al 4 % según Moody's, por lo que es una de las economías más dinámicas de la región, afirmó. Pero la duda central está en si la consolidación fiscal lograda hasta ahora por el Gobierno que preside José Raúl Mulino desde julio de 2024 se mantendrá en el tiempo.

Medidas a corto y mediano plazo

El Gobierno de Mulino ha tomado "donde ha podido" medidas a corto y mediano plazo para tratar de preservar el grado de inversión, como la llamativa corrección del déficit fiscal, que en 2025 "se redujo en más del 2,5 % del producto interno bruto (PIB)", para cerrar en 3,68 % frente al 6,23 % del 2024, según las cifras oficiales. El déficit es fundamental para estabilizar la deuda, que "es muy probable que se estabilice en el nivel de 66 % - 67 % del PIB este año" en Panamá, que también ha visto en los últimos dos años reducir el riesgo-país y el costo de financiamiento, dijo Reusche. Pero a largo plazo el gobierno "no ha tenido el capital político para adoptar ciertas de las medidas estructurales, como la reforma educativa o la forma cómo se fijan los sueldos en el sector público".