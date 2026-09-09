Finanzas

Mercados bajo presión: récord en dividendos y petróleo que vuelve a superar los US$100

Las empresas distribuyeron una cifra histórica de US$827.300 millones en dividendos durante el segundo trimestre, impulsadas por la tecnología y la IA. Pero, el encarecimiento del petróleo reaviva los riesgos de inflación, tasas elevadas y volatilidad. ¿Dónde están ahora las oportunidades y las amenazas para el inversor latinoamericano?

Por: Revistaeyn.com Los mercados globales están enviando dos mensajes que parecen contradictorios. El primero habla de fortaleza: las grandes empresas continúan generando suficiente efectivo para invertir, crecer y entregar cifras récord a sus accionistas. El segundo advierte sobre un riesgo conocido: el petróleo vuelve a superar los US$100 por barril y amenaza con trasladar la tensión geopolítica a la inflación, las tasas de interés y la actividad económica. Entre esas dos fuerzas se mueve el ánimo inversor de septiembre. No es un mercado sin oportunidades, pero tampoco uno dispuesto a premiar indiscriminadamente cualquier promesa de crecimiento. La hoja de ruta pasa ahora por distinguir entre empresas con caja real, balances sólidos y capacidad para pagar dividendos, y aquellas cuyas valoraciones dependen de que la inflación baje, las tasas retrocedan y la inteligencia artificial cumpla rápidamente todas las expectativas depositadas en ella.

Dividendos: una señal de fortaleza corporativa

Las compañías cotizadas distribuyeron US$827.300 millones en dividendos durante el segundo trimestre de 2026, un récord y un aumento interanual del 7,9%, según el informe Dividend Watch de Capital Group. El crecimiento subyacente —que elimina factores extraordinarios, movimientos cambiarios y otros efectos técnicos— fue del 7,5%. La expansión tuvo además una base amplia: el 88% de las empresas analizadas aumentó o mantuvo estable su dividendo. En Estados Unidos, la proporción llegó al 97%, con desembolsos por US$186.800 millones. Capital Group elevó su proyección mundial para 2026 hasta US$2,23 billones en dividendos, frente a los US$2,20 billones estimados anteriormente. De concretarse, supondría un crecimiento general del 6,4%. El dato es relevante porque los dividendos no proceden de expectativas futuras, sino del efectivo que las empresas ya generaron. Una compañía puede justificar durante años una elevada cotización con promesas de expansión. Para repartir capital de manera sostenible necesita beneficios, liquidez y un balance capaz de resistir el siguiente ciclo. Los dividendos récord no garantizan que las bolsas estén baratas ni eliminan los riesgos de corrección. Sí indican que, debajo de las tensiones políticas y macroeconómicas, una parte importante del sector corporativo mundial conserva capacidad financiera.

La inteligencia artificial comienza a entregar efectivo

La tecnología fue el sector de mayor crecimiento en dividendos durante el trimestre, con un avance subyacente del 26,3%. Dentro de ella, los fabricantes de semiconductores elevaron sus distribuciones un 62,1%. La cifra aporta una nueva dimensión al auge de la inteligencia artificial. Durante sus primeras etapas, la narrativa de la IA estuvo dominada por el aumento de las cotizaciones, las inversiones multimillonarias en centros de datos y la expectativa de futuros incrementos de productividad. El dato de dividendos muestra que algunas compañías vinculadas con esa expansión ya están convirtiendo la demanda tecnológica en beneficios y caja para los accionistas. Eso no significa que todo el universo de la IA tenga la misma calidad financiera. La inversión en infraestructura es enorme y todavía existen dudas sobre cuánto tardarán muchas empresas en rentabilizarla. La nueva división del mercado no estará simplemente entre compañías tecnológicas y tradicionales. Estará entre aquellas capaces de transformar la IA en flujos de efectivo duraderos y las que continúan financiando una expectativa. Para el inversor, el dividendo puede actuar como una prueba de calidad, aunque nunca debe observarse de forma aislada. Un rendimiento elevado también puede esconder una caída en la cotización, deterioro del negocio o una distribución difícil de sostener.

El petróleo cambia nuevamente el tablero

Mientras los dividendos reflejan el desempeño del trimestre anterior, el petróleo anticipa uno de los principales riesgos del siguiente. El Brent superó este 9 de septiembre los US$100 por barril ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente y el temor a nuevas interrupciones en el suministro. El crudo estadounidense WTI se acercó a los US$96. La escalada introdujo rápidamente aversión al riesgo. Los futuros de Wall Street retrocedieron, las bolsas europeas operaron a la baja y aumentaron los rendimientos de la deuda pública estadounidense, señal de que los inversores comenzaron a reconsiderar la trayectoria de las tasas de interés. El problema no es únicamente cuánto cuesta hoy el barril, sino cuánto tiempo permanece por encima de los US$100. Un salto breve, provocado por noticias militares, puede corregirse si disminuye la tensión. Una permanencia prolongada en esos niveles elevaría los costos del transporte, la electricidad, los alimentos, los productos industriales y las cadenas logísticas. También reduciría el ingreso disponible de los hogares y estrecharía los márgenes de las empresas que no puedan trasladar el aumento de costos a sus precios. El petróleo vuelve así a plantear el escenario más difícil para los mercados: menor crecimiento acompañado por una inflación más resistente.

Las tasas pueden permanecer elevadas

Los inversores esperaban que una moderación de la inflación abriera espacio para políticas monetarias menos restrictivas. La energía amenaza esa expectativa. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años volvió a aproximarse al 4,8%, mientras los mercados aguardaban nuevos datos de inflación y la siguiente reunión de la Reserva Federal. Si el petróleo mantiene su escalada, los bancos centrales tendrán menos margen para reducir tasas. Incluso podrían verse obligados a conservarlas elevadas durante más tiempo o responder nuevamente si el shock energético se traslada de manera persistente a los precios.

Ese escenario afecta de forma desigual a los activos. Las compañías muy endeudadas enfrentan costos de refinanciamiento superiores. Las acciones con valoraciones basadas en beneficios que solo llegarían dentro de varios años pierden atractivo frente a bonos que ofrecen rendimientos elevados en el presente. Los sectores intensivos en energía sufren presión sobre sus márgenes. Los bancos pueden beneficiarse inicialmente de tasas más altas, pero ese efecto tiene límites: si el endurecimiento financiero debilita la actividad económica, también aumenta el riesgo de mora y disminuye la demanda de crédito.

América Latina: ganadores y perdedores

El impacto del petróleo sobre América Latina no será uniforme. Brasil, México y Colombia cuentan con industrias petroleras relevantes y pueden recibir ingresos fiscales, divisas y mejores resultados empresariales cuando sube el crudo. Las acciones energéticas tienden a funcionar como cobertura parcial frente al shock. Pero incluso los países productores enfrentan riesgos. El encarecimiento de combustibles puede aumentar la inflación interna, obligar a mantener subsidios costosos y limitar la capacidad de los bancos centrales para reducir tasas. Para Centroamérica y República Dominicana, importadores netos de energía, el balance resulta más desfavorable. Un petróleo sostenidamente alto encarece la factura de importaciones, presiona las cuentas externas, eleva los costos de transporte y afecta el poder adquisitivo. También puede debilitar las monedas de los mercados emergentes más vulnerables, especialmente cuando coincide con tasas altas en Estados Unidos. La combinación estimula la salida de capitales hacia activos denominados en dólares y eleva el costo de financiar deuda externa. El inversor latinoamericano debe considerar, por tanto, un riesgo adicional: no solo el desempeño del activo elegido, sino la evolución del tipo de cambio entre su moneda local y el dólar.

Cinco señales para orientar la cartera

El panorama no exige abandonar los mercados, pero sí elevar los criterios de selección. 1. Examinar la sostenibilidad del dividendo. Más importante que el rendimiento anunciado es conocer cuánto representa respecto de las utilidades y del flujo de caja libre. Una empresa que distribuye más de lo que genera puede verse obligada a recortar el pago. 2. Separar la IA rentable de la IA narrativa. El crecimiento de los dividendos tecnológicos muestra que existen ganadores reales, especialmente en semiconductores e infraestructura. Pero las valoraciones y necesidades de capital varían considerablemente entre compañías. 3. Revisar la exposición al petróleo. El encarecimiento beneficia a productores y proveedores de servicios energéticos, pero perjudica a aerolíneas, transporte, manufactura, consumo y otras actividades con alta dependencia de combustibles. 4. No dar por descontada una caída de tasas. Bonos de corta duración, instrumentos con rendimientos definidos y compañías poco endeudadas pueden ofrecer mayor resistencia si los bancos centrales mantienen una política restrictiva. 5. Mantener diversificación geográfica y monetaria. Para un inversor latinoamericano, concentrar el patrimonio en una sola economía, moneda o sector añade vulnerabilidad en un entorno dominado por shocks geopolíticos.

Un mercado de selección, no de euforia