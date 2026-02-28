Nuevos bombardeos en Irán y contrataque dejan varios muertos y heridos

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE La escalada militar entre Israel, Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo punto crítico tras una ofensiva conjunta a gran escala lanzada contra objetivos estratégicos en territorio iraní. La operación, que según fuentes militares israelíes fue planificada durante meses, dejó decenas de muertos y desató una cadena de represalias que elevó la tensión en todo Oriente Medio. De acuerdo con un oficial israelí, los ataques se dirigieron “simultáneamente” contra tres puntos donde se encontraban reunidos altos cargos del régimen iraní. La acción, basada en un extenso trabajo de inteligencia, habría acabado con la vida de “varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el Gobierno” de la República Islámica. El mismo funcionario afirmó que ambos aliados trabajaron durante “miles de horas” para construir un banco de objetivos que, en los últimos meses, aumentó “en varios cientos por ciento”.

Los bombardeos alcanzaron instalaciones en Teherán, así como en las ciudades de Tabriz e Isfahán. Sin embargo, uno de los episodios más dramáticos ocurrió en la ciudad sureña de Minab, donde un ataque impactó contra la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh. La fiscalía local elevó el número de fallecidos a 85, entre ellos decenas de estudiantes. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el hecho como un “acto bárbaro” y una “página negra” en la historia de los ataques contra su país. En un comunicado, aseguró que la muerte de “docenas de estudiantes inocentes” quedará grabada en la memoria histórica de la nación.

EXTENSO CONTRAATAQUE

La respuesta de Irán no se hizo esperar. Teherán extendió sus ataques hacia bases militares estadounidenses en la región y lanzó una decena de oleadas de misiles contra Israel a lo largo del día. Las alarmas antiaéreas sonaron en distintas ciudades israelíes, incluida Haifa, donde las autoridades reportaron al menos un herido leve. En paralelo, un dron iraní impactó en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, provocando daños materiales limitados y heridas leves a varios empleados. El ministro de Exteriores kuwaití, Yaber al Ahmad al Sabah, condenó el ataque y defendió el derecho de su país a proteger su soberanía.