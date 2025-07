Opinión: el retorno de los inmigrantes centroamericanos en la segunda era Trump

Dentro del proceso de elecciones de 2024, claramente Trump dispuso continuar su discurso en contra de los inmigrantes, como consecuencia de la influencia de su halcón Stephen Miller, quien claramente tiene un aspecto socio-psicológico con la raza latina, en específico. Lo cierto es que las redadas actuales no debieron habernos tomado por sorpresa. La medida es populista y machista, y busca trasladar a un sector de la población estadounidense la idea de que únicamente el blanco puede sacar adelante el país, que no se necesitan ni se requieren inmigrantes para echarlo a andar, lo cual es totalmente falso.

Primero, porque el blanco en el sistema se acomoda a ver su vida como en las películas de Hollywood: en lujosas oficinas, obteniendo ingresos superiores a seis cifras anualmente y gozando del beneficio de un sistema consumista.

Lo que queda ahora es que cada país —en especial los del Triángulo Norte de Centroamérica— deberá prepararse para recibir a una cantidad de personas que retornan a sus países sin nada más que una muda de ropa. Muchos posiblemente con más de 30 años de estadía en EEUU y que, por diversas razones, no pudieron legalizar sus procesos. Y eso es lamentable, pero cada familia tiene su historia y no podemos juzgarlos.

Hoy en día, el creador de toda la política antimigratoria es Stephen Miller, y ha logrado con éxito crear en Trump la idea de que los latinos, sobre todo, son los que menos deberían permanecer en el país, sin considerar el impacto económico que ello implica: US$89.9 mil millones es lo que pagan anualmente los inmigrantes en impuestos federales y estatales (datos al cierre del año 2023).

Lo cierto es que, con este proceso, el mismo EEUU perderá, porque económicamente dejará de percibir ingresos por impuestos federales y estatales. Adicionalmente, industrias bien establecidas como la agricultura, restaurantes, hoteles y construcción ya se están viendo afectadas, y les aseguro que blancos o afroamericanos no harán ese trabajo. Lo que comenzarán a usar serán jóvenes que no tienen como perspectiva ir a la universidad, primero porque es muy costosa; segundo, porque hay un porcentaje altísimo de jóvenes que no tienen ningún interés en estudiar. Y quizás el gobierno de Trump asuma que deberán capacitarlos en áreas de labor manual y técnica. Sin embargo, estoy seguro de que eso no será la solución, porque el país como tal siempre ha sido y será construido con migraciones, que son quienes llegan a ocupar los trabajos más duros y que mayor demanda física tienen. Y esos, hasta hoy, han sido ocupados principalmente por los latinos.