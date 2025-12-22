Oposición de Nicaragua en el exilio augura 'tiempos de libertad' en 2026

Centroamérica & Mundo

La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), y la Mesa Todos Somos Nicaragua, pidieron para que 2026 los reciba con "renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad".

Por Agencia EFE Movimientos políticos opositores nicaragüenses en el exilio auguraron "tiempos de libertad" en 2026 para Nicaragua, Cuba y Venezuela debido a un contexto internacional "favorable a la democracia", por lo que hicieron un llamado a los disidentes de su país a estar preparados. "El contexto internacional actual es favorable a la democracia, y hacemos un llamado a todos los opositores nicaragüenses y al pueblo en general, a estar preparados, más coordinados y fuertes ante las batallas que aún están por delante", abogaron esos movimientos en una declaración conjunta.

En su mensaje dirigido al pueblo nicaragüense en ocasión de la Navidad y el recibimiento del Año Nuevo, las organizaciones de oposición observaron que en 2025 "el mundo ha puesto su atención en las luchas de los pueblos por la democracia y sus desafíos". En ese sentido, comentaron que los movimientos opositores de Nicaragua, "desafiando el peligro, mantenemos la fe en la llegada de esa libertad que se acerca y que erradicará el yugo opresor de las dictaduras que someten a nuestros pueblos, incluidos los de Venezuela y Cuba". En su mensaje, suscrito por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), y la Mesa Todos Somos Nicaragua, pidieron para que el 2026 los reciba con "renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad". "¡Qué el grito de abril nos continúe inspirando y que sigamos con nuestra resistencia honrando a la fe perseguida, a los asesinados, a los presos políticos y a los exiliados!", instaron.

LLAMADO A LA RESISTENCIA

Asimismo, renovaron su "compromiso de una mayor cooperación mutua que acelerará el paso hacia el tránsito a la democracia. Llamamos a seguir resistiendo fuera y dentro del país, y a mantener siempre juntos la fe y la esperanza en el amanecer de la libertad". Sobre el 2025, esos movimientos aseguraron que fueron "testigos, una vez más, de las aberrantes acciones del régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) para asegurar, según ellos, los pocos espacios de poder que les faltaban en su proyecto autoritario y absolutista". "Una llamada Constitución, que solo demostró las delirantes ambiciones de los dictadores que, no satisfechos con lo usurpado, han llegado al borde de lo absurdo, como generalmente les ocurre a las dictaduras en sus fases terminales", anotaron. Según esos movimientos, el 2025 también ha sido un año de "asesinatos atroces, más presos políticos y de descomposición interna del régimen" sandinista, y para la disidencia "de resistencia, resiliencia y lucha", de denuncias, y "que, a pesar de la intimidación y los riesgos, hemos alzado nuestras voces por la libertad y la democracia".