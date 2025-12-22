Oposición de Nicaragua en el exilio augura 'tiempos de libertad' en 2026

Por Agencia EFE
Movimientos políticos opositores nicaragüenses en el exilio auguraron "tiempos de libertad" en 2026 para Nicaragua, Cuba y Venezuela debido a un contexto internacional "favorable a la democracia", por lo que hicieron un llamado a los disidentes de su país a estar preparados.
"El contexto internacional actual es favorable a la democracia, y hacemos un llamado a todos los opositores nicaragüenses y al pueblo en general, a estar preparados, más coordinados y fuertes ante las batallas que aún están por delante", abogaron esos movimientos en una declaración conjunta.
En su mensaje dirigido al pueblo nicaragüense en ocasión de la Navidad y el recibimiento del Año Nuevo, las organizaciones de oposición observaron que en 2025 "el mundo ha puesto su atención en las luchas de los pueblos por la democracia y sus desafíos".
En ese sentido, comentaron que los movimientos opositores de Nicaragua, "desafiando el peligro, mantenemos la fe en la llegada de esa libertad que se acerca y que erradicará el yugo opresor de las dictaduras que someten a nuestros pueblos, incluidos los de Venezuela y Cuba".
En su mensaje, suscrito por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), y la Mesa Todos Somos Nicaragua, pidieron para que el 2026 los reciba con "renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad".
"¡Qué el grito de abril nos continúe inspirando y que sigamos con nuestra resistencia honrando a la fe perseguida, a los asesinados, a los presos políticos y a los exiliados!", instaron.
LLAMADO A LA RESISTENCIA
Asimismo, renovaron su "compromiso de una mayor cooperación mutua que acelerará el paso hacia el tránsito a la democracia. Llamamos a seguir resistiendo fuera y dentro del país, y a mantener siempre juntos la fe y la esperanza en el amanecer de la libertad".
Sobre el 2025, esos movimientos aseguraron que fueron "testigos, una vez más, de las aberrantes acciones del régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) para asegurar, según ellos, los pocos espacios de poder que les faltaban en su proyecto autoritario y absolutista".
"Una llamada Constitución, que solo demostró las delirantes ambiciones de los dictadores que, no satisfechos con lo usurpado, han llegado al borde de lo absurdo, como generalmente les ocurre a las dictaduras en sus fases terminales", anotaron.
Según esos movimientos, el 2025 también ha sido un año de "asesinatos atroces, más presos políticos y de descomposición interna del régimen" sandinista, y para la disidencia "de resistencia, resiliencia y lucha", de denuncias, y "que, a pesar de la intimidación y los riesgos, hemos alzado nuestras voces por la libertad y la democracia".
Reprocharon que asistirán a una Navidad donde, aún, en los hogares y las familias habrá sillas vacías, "esperando por los presos políticos, exiliados y reclamando justicia por los asesinados y por todas las víctimas".
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".