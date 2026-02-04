Empresas & Management

La IA ya ha generado 1,3 millones de nuevos empleos, según datos de LinkedIn

Si bien hay evidencia de que la IA está impactando empleos en áreas pequeñas, también está generando demanda a gran escala, incluyendo más de 600.000 nuevos puestos en centros de datos habilitados por IA y 1,3 millones de nuevos roles.

Por revistaeyn.com Contrario a las narrativas populares, el mercado laboral no se ha retraído de la manera que muchos titulares sugieren. De hecho, se está viendo cómo el mercado laboral rota hacia una nueva era del trabajo. Un informe sobre el mercado laboral global de LinkedIn, titulado "Building a Future of Work That Works", muestra que se está presenciando una desaceleración en la contratación global, situándose casi un 20 % por debajo de los niveles previos a la pandemia, debido en gran parte a la incertidumbre económica y a los cambios en la política monetaria.

La contratación lenta y sostenida ha generado una dinámica laboral caracterizada por una fuerza de trabajo global inquieta y subutilizada, ya que poco más de la mitad (52 %) de las personas dicen estar buscando trabajo en 2026, mientras que casi el 80 % se siente poco preparado para encontrar un nuevo empleo. Al mismo tiempo, los datos señalan que el crecimiento del mercado laboral se está orientando hacia la actual ola de inversión en inteligencia artificial (IA). Si bien hay evidencia de que la IA está impactando empleos en áreas pequeñas, también está generando demanda a gran escala, incluyendo más de 600.000 nuevos puestos en centros de datos habilitados por IA y 1,3 millones de nuevos roles como Ingenieros de IA, Ingenieros Forward-Deployed y Anotadores de Datos. Además, el puesto de Ingeniero de IA es uno de los empleos de más rápido crecimiento en LinkedIn durante los últimos tres años, reflejando una demanda sostenida de roles centrados en IA, que van desde Directores de IA hasta Investigadores en Aprendizaje Automático. Esta combinación de contratación desigual y creación de empleos impulsada por IA marca el surgimiento de la era new-collar, una fuerza laboral que combina trabajo de conocimiento, habilidades técnicas avanzadas y fortalezas inherentemente humanas.