Nicaragua otorga otra licencia a minera china y suman casi 800.000 hectáreas con título

POR EFE El Gobierno nicaragüense otorgó este miércoles una nueva concesión minera a cielo abierto a la empresa china Nicaragua Xiajing Minería Group S.A, con una superficie total de 13.350 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, informó el Diario Oficial La Gaceta. El Ministerio de Energía y Minas otorgó la concesión para el aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos en el lote denominado Cerro Simón-Lugar El Socorro, ubicado en el municipio de Nueva Guinea, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, según el acuerdo ministerial. Con ese nuevo título, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado en los últimos dos años casi 40 concesiones mineras a empresas del gigante asiático, por casi 800.000 hectáreas, que incluyen algunas en la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

La Fundación del Río ha advertido que el otorgamiento de esas concesiones constituye una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica. Esa ONG, que dirige el ambientalista nicaragüense desnacionalizado Amaru Ruiz, ha explicado que el pasado 6 de mayo, mediante la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se derogó el decreto que regulaba las áreas protegidas de Nicaragua a través de su reglamento. La Fundación del Río también ha denunciado el avance de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y que con esas concesiones se estaría legalizando la actividad minera en esa zona de conservación. Por su parte, organismos opositores nicaragüenses en el exilio que conforman la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude) han denunciado la entrega masiva de territorios indígenas nicaragüenses a empresas mineras de China por parte del Gobierno sandinista, que lo han tildado de "ecocidio" y han exigido al Estado de Nicaragua "la anulación inmediata" de todas esas licencias.