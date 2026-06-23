Ormuz "está completamente abierto" para los barcos comerciales

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar con Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.
Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.
Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.
El diplomático anticipó, sin embargo, que "la situación no será la misma que antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que "nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país".
"No permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro", recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.
Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- "qué disposiciones se necesitan para el estrecho". Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.
Levantamiento de sanciones al petróleo iraní
Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes que va a suspender temporalmente las sanciones contra el régimen islámico de Irán para permitir que el país venda petróleo hasta el 21 de agosto.
La licencia general, anunciada por el Departamento del Tesoro, permite la venta de crudo hasta el 21 de agosto, así como de productos petroquímicos y derivados de origen iraní. También establece que el petróleo de Irán puede importarse al país americano cuando sea necesario para completar su venta, entrega o descarga.
Entredichos por tema nuclear y congelamiento de activos
Según el presidente Donald Trump, Irán acepta inspecciones nucleares del "más alto nivel".
"Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la 'Honestidad Nuclear'", publicó Trump en su plataforma Truth Social, donde agregó que las negociaciones bilaterales "van bien".
"Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", añadió.
Sin embargo, este mismo martes, el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, negó que su país planee permitir inspecciones del OIEA de sus plantas nucleares atacadas en la guerra.
Respecto a la congelación de activos, Trump afirmó que "el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando ,se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos: exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses", añadió.
Este planteamiento también ha sido rechazado por el embajador iraní, quien ha asegurado que será Irán el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos.
"No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan", dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump, que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar.