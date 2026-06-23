Ormuz "está completamente abierto" para los barcos comerciales

Por: Revistaeyn.com - Agencias

El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar con Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días.

Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó.

El diplomático anticipó, sin embargo, que "la situación no será la misma que antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que "nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país".

"No permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro", recalcó, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho.

Lo que sí dijo es que Irán discutirá con Omán -país con el que comparte la soberanía de este paso- "qué disposiciones se necesitan para el estrecho". Aseguró que Irán no ve el estrecho de Ormuz como una potencial fuente de ingresos.