Costa Rica envió a Panamá una propuesta para solucionar disputa comercial

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Costa Rica prouso que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo favoreció a Costa Rica.

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica envió a Panamá una propuesta para poner fin a una disputa comercial por la exportación de bienes agropecuarios costarricenses que mantienen ambos países vecinos desde 2019, y que recientemente ha sido motivo de tensión en las relaciones bilaterales. El Ministerio de Comercio Exterior costarricense (COMEX) detalló que la propuesta va en dos vías: la primera para atender el reclamo de Costa Rica sobre productos cuyo ingreso a Panamá se encuentra bloqueado; y la segunda para responder a las quejas de Panamá acerca de productos de interés suyos.

Costa Rica propone que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo favoreció a Costa Rica. "Esto permitiría que la apelación sea efectivamente resuelta, dado que el Órgano ante el que Panamá presentó su apelación no está operativo desde diciembre de 2019. Ambos gobiernos se comprometerían a respetar el resultado de los árbitros internacionales", indicó el COMEX en un comunicado. La otra parte del plan es que ambos Gobiernos firmen un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a "realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento", explicó el COMEX.