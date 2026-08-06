Mapa del Riesgo País en Centroamérica: quiénes pagan menos y cuáles mejoraron

Inteligencia E&N

Guatemala y Panamá cerraron julio con los menores diferenciales soberanos de la región, mientras El Salvador protagonizó la mayor reducción mensual. Aunque el EMBI salvadoreño bajó 28 puntos básicos, todavía continúa como el más elevado entre los mercados centroamericanos analizados.

Por: Revistaeyn.com El Mapa del Riesgo País en Centroamérica mostró dos tendencias distintas al cierre de julio de 2026. Guatemala, Panamá y Costa Rica conservaron los diferenciales soberanos más bajos, mientras El Salvador y Honduras registraron las mayores mejoras frente al mes anterior. Guatemala concluyó julio con un Emerging Markets Bond Index (EMBI) de 122 puntos básicos, seguida muy de cerca por Panamá, con 123, y Costa Rica, con 127. En el otro extremo, El Salvador terminó el mes con 275 puntos, el indicador más alto entre los mercados centroamericanos incluidos en la medición. Sin embargo, la posición que cada país ocupa en el mapa no cuenta toda la historia. El Salvador fue precisamente el mercado que más mejoró durante julio: su diferencial bajó 28 puntos básicos frente a los 303 registrados al cierre de junio. Honduras también mostró una reducción, al pasar de 174 a 164 puntos. Los datos de julio fueron publicados por Bloomberg Línea a partir del índice elaborado por J.P. Morgan. Para establecer la variación mensual, E&N comparó esas cifras con el Informe de Riesgo País de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, que recoge los niveles del EMBI al cierre del segundo trimestre de 2026 y cita a J.P. Morgan como fuente.

Guatemala y Panamá conservan los diferenciales más bajos

Con 122 puntos básicos, Guatemala presentó al finalizar julio el menor riesgo país del grupo analizado. Panamá quedó apenas un punto por encima y Costa Rica completó el bloque de mercados con diferenciales inferiores a 130 puntos. Esta ubicación implica que los inversionistas exigían una prima comparativamente menor para mantener deuda soberana de esos países frente a la requerida para los bonos de Honduras, República Dominicana o El Salvador. No obstante, los dos mercados con el EMBI más bajo experimentaron un ligero deterioro durante el mes. Guatemala había cerrado junio con 112 puntos básicos, por lo que su diferencial aumentó diez puntos. Panamá pasó de 114 a 123, un incremento de nueve puntos. Costa Rica presentó el comportamiento más estable: su EMBI bajó solamente un punto básico, de 128 a 127. Los movimientos muestran que tener el menor riesgo país no necesariamente significa haber registrado la mejor evolución mensual. Guatemala y Panamá conservaron su ventaja regional, pero El Salvador y Honduras fueron los mercados que consiguieron una mayor compresión de sus diferenciales.

El Salvador lideró la mejora, pero sigue en el extremo superior

El Salvador cerró julio con un EMBI de 275 puntos básicos, frente a los 303 registrados un mes antes. La disminución de 28 puntos fue la más pronunciada entre los seis mercados comparados. El indicador salvadoreño también alcanzó su nivel más bajo desde enero de 2011, de acuerdo con información publicada por medios económicos del país. La reducción sugiere una mejora en la valoración de los bonos soberanos y una menor prima de riesgo exigida por los inversionistas. Aun así, El Salvador continúa presentando el diferencial más elevado del grupo. Su EMBI supera en 111 puntos básicos al de Honduras, que ocupa la posición inmediatamente anterior entre los países centroamericanos, y duplica ampliamente los niveles de Guatemala, Panamá y Costa Rica. El informe regional de la SECMCA señala que Fitch confirmó en abril de 2026 la calificación de El Salvador en “B-”, con perspectiva estable. La calificadora mencionó como elementos favorables la reducción de las necesidades de financiamiento, el programa con el Fondo Monetario Internacional, la estabilidad macroeconómica asociada a la dolarización y las expectativas de consolidación fiscal. Entre los factores de riesgo, Fitch identificó la elevada carga de la deuda y de los intereses, una posición externa relativamente débil y la incertidumbre relacionada con los pagos de intereses de la deuda previsional previstos para reanudarse en 2027. La disminución del EMBI es, por lo tanto, una señal favorable del mercado, pero no significa que hayan desaparecido los desafíos estructurales de las finanzas públicas salvadoreñas.

Honduras mejora y República Dominicana retrocede

Honduras registró la segunda mayor reducción mensual. Su riesgo país pasó de 174 puntos básicos en junio a 164 en julio, una disminución de diez puntos. República Dominicana se movió en dirección contraria: su EMBI aumentó de 165 a 171 puntos básicos. Con ese resultado, terminó julio siete puntos por encima de Honduras, después de haber registrado un diferencial menor que el hondureño al cierre del segundo trimestre. Costa Rica permaneció prácticamente sin cambios, mientras Guatemala y Panamá experimentaron aumentos moderados. En conjunto, los datos muestran que los mercados de Centroamérica y República Dominicana no se desplazaron como un bloque uniforme durante julio.

¿Qué mide el EMBI y por qué importa?

El EMBI es una referencia desarrollada por J.P. Morgan para seguir el comportamiento de instrumentos de deuda de mercados emergentes denominados en dólares. El indicador expresa la diferencia entre el rendimiento de esos bonos y el de títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, considerados la referencia de menor riesgo. Cada 100 puntos básicos equivalen a un punto porcentual. Un EMBI de 275 puntos, por ejemplo, representa un diferencial de 2,75 puntos porcentuales sobre la referencia estadounidense. Esto no significa necesariamente que un gobierno pueda colocar nueva deuda exactamente a esa tasa adicional. El costo efectivo depende también del plazo, la liquidez, las condiciones del mercado y las características de cada emisión. No obstante, el índice funciona como un termómetro de la prima de riesgo que demandan los inversionistas. Cuando el diferencial aumenta, suele encarecerse el acceso potencial de un país al financiamiento internacional. Cuando disminuye, puede abrir espacio para condiciones más favorables, especialmente si la mejora se sostiene. La percepción sobre la deuda soberana también importa para el sector privado. Los bonos gubernamentales suelen actuar como referencia para empresas y bancos del mismo país, por lo que un riesgo soberano elevado puede influir sobre el costo y la disponibilidad del crédito corporativo.

Un mapa regional todavía dividido