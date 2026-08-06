Panamá y Japón abordan más financiamiento para ampliación del metro

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Japón financia el proyecto de la tercera línea del Metro de Panamá, incluido el tramo que pasa por debajo del canal, con un préstamo canalizado por su agencia de cooperación de US$2.486 millones

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, abordaron la posibilidad de aumentar la financiación de la línea tres del metro de la capital panameña para extenderla, informó el Gobierno. En concreto, conversaron sobre "fortalecer" la financiación de la Línea 3 del metro de Panamá, así como del túnel que pasa por debajo del Canal para dar paso al subterráneo en construcción, de cara a extender más la vía del plan original.

Este proyecto, cuya inversión supera los US$4.400 millones, está pensado para solventar el tráfico pesado que se genera entre la capital panameña y una ciudad contigua, plagada de nuevos proyectos urbanísticos que son atractivos por tener generalmente precios más bajos que una vivienda en la Ciudad de Panamá. Japón financia el proyecto de la tercera línea del Metro de Panamá, incluido el tramo que pasa por debajo del canal, con un préstamo canalizado por su agencia de cooperación de US$2.486 millones. Y, dentro "de la posibilidad de ampliar el financiamiento, se listaron otras obras de infraestructura como el Tren Panamá- David", la obra insignia de la administración de Mulino que contempla una línea ferroviaria de unos 475 kilómetros desde Ciudad de Panamá hasta Paso Canoas, la localidad fronteriza con Costa Rica.