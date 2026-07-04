Por presión de Estados Unidos, Ortega libera al obispo Abelardo Mata

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Los copresidentes Ortega y Murillo son acusados de perseguir a la Iglesia católica. En los últimos ocho años, el régimen izquierdista ha expulsado a cientos de sacerdotes católicos.

Por: EFE El Gobierno de Nicaragua informó este sábado que envió a su casa al obispo emérito de ese país Juan Abelardo Mata, de 80 años, detenido tras pedir a los fieles en una misa rezar por la Iglesia católica perseguida y luego de que Estados Unidos exigiera su liberación "inmediata e incondicional". "Luego de una necesaria indagación sobre el origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones", indicó el ministerio del Interior de Nicaragua en una declaración. La cartera aseguró que el octogenario obispo "ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos", las cuales no especificó. "Al retornar a su lugar de residencia, el obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua", señaló el ministerio del Interior.

EE.UU. condena la "persecución y represión religiosa"

Por su parte, Estados Unidos exigió este sábado al Gobierno de Nicaragua , la liberación "inmediata e incondicional" del obispo emérito Mata. En un mensaje, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos también condenó "la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega" y los conminó a cesar "los ataques contra la libertad religiosa".

We demand the immediate and unconditional release of Nicaraguan Bishop Abelardo Mata who has been arbitrarily detained by the Murillo-Ortega dictatorship. 80-year old Bishop Mata poses no threat to the regime and his health is fragile. We further condemn the Murillo-Ortega... — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 4, 2026

El obispo emérito Mata "no representa ninguna amenaza para el régimen sandinista y su salud es frágil", anotó esa oficina adscrita al Departamento de Estado en el mensaje compartido por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales. "Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar", conminó Washington.

El obispo había perdido por los fieles perseguidos