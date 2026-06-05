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Nicaragua y Rusia firman acuerdos de extradición y para traslado de presos

El tratado de extradición fue suscrito en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, en el que participa una delegación nicaragüense, indicó el Ejecutivo sandinista en una declaración.

Por Agencia EFE Nicaragua y Rusia firmaron un acuerdo de extradición y otro para el traslado entre ambos países de personas condenadas a prisión, con lo que, una vez entre en vigor, los rusos presos en la nación centroamericana podrán terminar su pena en Moscú, y los nicaragüenses en Managua, informaron las autoridades nicaragüenses. El tratado de extradición fue suscrito en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, en Rusia, en el que participa una delegación nicaragüense, indicó el Ejecutivo sandinista en una declaración.

Además del acuerdo de extradición, ambos países firmaron un tratado sobre el traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales privativas de la libertad. También se suscribió un memorando de entendimiento sobre la "seguridad biológica", de la que Managua no dio más detalles de qué tratará o cómo se desarrollará ese acuerdo. Asimismo, las partes firmaron un acuerdo de relaciones de amistad entre las ciudades de Managua y Donetsk, esta última una región ucraniana ocupada por Rusia. Los acuerdos fueron suscritos en el marco de una reunión entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Laureano Ortega Murillo, hijo de los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quien ocupa el cargo de asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional y representante especial para los asuntos con Rusia. Laureano se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por la comisión de "serias violaciones contra los derechos humanos" de los nicaragüenses y por haber apoyado las elecciones de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.