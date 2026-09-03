Panamá cuenta con casi 200 empresas bajo el régimen de sedes de multinacionales

Empresas & Management

En 2025, el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales de Panamá acumuló 10,000 empleos registrados hasta principios de 2026, con 13 nuevas sedes multinacionales captadas.

Por revistaeyn.com La presencia de empresas multinacionales continúa aportando valor a la economía panameña mediante la generación de empleos, la transferencia de conocimientos, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades profesionales. Panamá cuenta con 192 empresas bajo el Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), de acuerdo con el listado actualizado a mayo de 2026 utilizado por la Dirección de Sedes de Empresas Multinacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Estas compañías representan una diversidad de actividades económicas y profesionales. Entre los sectores que han mostrado interés en el régimen se encuentran tecnología, logística, servicios financieros, bienes de consumo y farmacéutica, a los que se suman áreas vinculadas con manufactura avanzada, economía digital y otros servicios especializados. Este ecosistema abre un abanico de posibilidades laborales que trasciende las actividades tradicionales. Profesionales y técnicos panameños pueden encontrar oportunidades en áreas administrativas, financieras, tecnológicas, logísticas, comerciales, de mercadeo, asistencia técnica, investigación y desarrollo, procesamiento electrónico de operaciones y dirección regional, entre otras funciones vinculadas con las operaciones de grupos empresariales internacionales. El aporte de las multinacionales no se limita a la creación de puestos de trabajo. Uno de los principales valores agregados del régimen es la posibilidad de que el talento nacional acceda a capacitación, conocimiento especializado, innovación y tecnologías utilizadas por compañías de alcance mundial.