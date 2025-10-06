Panamá arranca la temporada de cruceros con proyecciones de crecimiento robusto

Centroamérica & Mundo

La Autoridad Marítima de Panamá estima que la temporada 2025-2026 será robusta, con la reserva de 246 cruceros, la misma cifra que se alcanzó para la temporada 2024-2025.

Por revistaeyn.com Panamá dio la bienvenida a la temporada 2025-2026 de cruceros con el arribo del Serenade of the Seas de Royal Caribbean. Este evento marcó un hito importante, pues fue la primera vez que se realizó una operación de Home Port en el Puerto de Colón 2000, lo que implica que los pasajeros no solo realizaron escala en el país, sino que también iniciaron su travesía hacia nuevos destinos directamente desde el puerto panameño. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estima que la temporada 2025-2026 será robusta, con la reserva de 246 cruceros, la misma cifra que se alcanzó para la temporada 2024-2025. De estos, 76 serán operaciones de Home Port (puerto base) y 170 de Port of Call (puerto de escala).

Se proyecta que estas operaciones traerán a bordo aproximadamente 324,000 pasajeros en puerto de escala y 145,600 en puerto base, con la posibilidad de que esta última cifra se duplique si se incluyen embarques y desembarques. La temporada de cruceros en Panamá se extiende desde octubre hasta abril, y las principales terminales que recibirán los barcos serán las ubicadas en las ciudades de Panamá y Colón. Además, se destaca el impacto económico que los cruceros generan: mientras que un pasajero en tránsito puede gastar cerca de US$100 en actividades y compras, aquellos que aborden desde Panamá como puerto base gastan alrededor de US$350 debido a los gastos adicionales, como alojamiento en hoteles locales. Durante la temporada 2023-2024, Panamá recibió un total de 189 cruceros, 128 de ellos en el litoral Atlántico y 61 en el Pacífico. El impacto de estos arribos en la economía local es evidente. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) estima que los pasajeros en tránsito pueden generar ingresos significativos en el país, favoreciendo a operadores turísticos, restaurantes y comercios en general.