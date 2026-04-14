Panamá busca convertirse en capital biotecnológica de América

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Panamá recibió una delegación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología para impulsar su candidatura a ser la sede regional.

Por revistaeyn.com Panamá recibió la visita de una delegación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB), encabezada por su Director General, Lawrence Banks, en una agenda de alto nivel que marca un paso para la candidatura del país como sede del futuro Componente Regional para las Américas de ese organismo intergubernamental.

La visita se produce en un momento clave para la región, dado que el ICGEB, una organización intergubernamental autónoma y una de las plataformas científicas más relevantes del Sur Global, está conformada por 69 Estados Miembros. Su trabajo impulsa investigación avanzada, formación de talento y desarrollo de soluciones en biomedicina, biofármacos, agricultura sostenible, biología sintética, biocombustibles, cambio climático y protección ambiental, áreas fundamentales para el crecimiento de la nueva bioeconomía. Actualmente cuenta con componentes regionales en Italia, India y Sudáfrica, pero aún no dispone de una sede para las Américas. Durante su estadía, la delegación sostendrá reuniones con autoridades panameñas para abordar los beneficios, compromisos y proyecciones asociados a esta iniciativa, que representa una oportunidad histórica para fortalecer la diplomacia científica, la transferencia tecnológica, la formación de talento y el desarrollo de una bioeconomía basada en innovación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad.