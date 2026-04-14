Panamá busca convertirse en capital biotecnológica de América

Por revistaeyn.com
Panamá recibió la visita de una delegación del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, ICGEB), encabezada por su Director General, Lawrence Banks, en una agenda de alto nivel que marca un paso para la candidatura del país como sede del futuro Componente Regional para las Américas de ese organismo intergubernamental.
La visita se produce en un momento clave para la región, dado que el ICGEB, una organización intergubernamental autónoma y una de las plataformas científicas más relevantes del Sur Global, está conformada por 69 Estados Miembros. Su trabajo impulsa investigación avanzada, formación de talento y desarrollo de soluciones en biomedicina, biofármacos, agricultura sostenible, biología sintética, biocombustibles, cambio climático y protección ambiental, áreas fundamentales para el crecimiento de la nueva bioeconomía.
Actualmente cuenta con componentes regionales en Italia, India y Sudáfrica, pero aún no dispone de una sede para las Américas.
Durante su estadía, la delegación sostendrá reuniones con autoridades panameñas para abordar los beneficios, compromisos y proyecciones asociados a esta iniciativa, que representa una oportunidad histórica para fortalecer la diplomacia científica, la transferencia tecnológica, la formación de talento y el desarrollo de una bioeconomía basada en innovación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad.
“Panamá tiene las condiciones para convertirse en un punto de referencia regional en biotecnología, investigación e innovación. La visita del ICGEB representa una oportunidad extraordinaria para proyectar al país como un articulador de capacidades científicas para América Latina”, destacó la Dra. Carmenza Spadafora, representante de Panamá ante el ICGEB.
De concretarse, Panamá se consolidaría como nodo científico y biotecnológico para América Latina, atrayendo investigadores, cooperación internacional y nuevas oportunidades para la innovación y descubrimiento de soluciones biotecnológicas en agricultura, cambio climático y salud, así como la creación de empresas de base tecnológica.
La candidatura panameña fue presentada formalmente durante la Asamblea General del ICGEB celebrada en mayo de 2025 en Nueva Delhi, en un contexto de creciente interés regional por establecer en el continente una estructura de este nivel.
La agenda incluye encuentros institucionales con el Ministerio de Relaciones Exteriores, actor clave en la diplomacia científica, el Secretario Nacional de la SENACYT, motor de la nueva política científica y tecnológica del país, y una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Ambiente.
La misión del ICGEB visitará también destacados centros nacionales de biotecnología, como son el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT) y el Centro Regional de Innovación en Vacunas y Biofármacos (CRIVB).