Empresas & Management

Double V Partners se transforma en holding para crecer en el mercado de IA agentica

La compañía anunció el cierre de su primera ronda de inversión por US$2,1 millones para consolidar su presencia en México, crecer en Centroamérica, ampliar su cobertura en la región andina y preparar su entrada en mercados del Cono Sur.

Por revistaeyn.com Double V Partners, firma especializada en disrupción digital, anunció una nueva etapa en su evolución corporativa con la transformación de su estructura hacia un modelo holding, que le permitirá integrar y potenciar distintas empresas tecnológicas bajo una estrategia regional de crecimiento. Con presencia en mercados como Colombia, México, Ecuador, Panamá, Guatemala y Estados Unidos, la compañía busca consolidar un grupo empresarial enfocado en tecnología y transformación digital, combinando desarrollo de software, inteligencia artificial y diseño de productos para organizaciones que necesitan modernizar sus operaciones y acelerar sus procesos de innovación.

Como parte de esta estrategia, el grupo ha venido integrando compañías especializadas que fortalecen sus capacidades técnicas y su presencia en distintos mercados. Uno de los pasos más recientes fue la adquisición mayoritaria de la empresa tecnológica mexicana Nyx Technology, un proceso que permitió reforzar la operación en México y sumar talento especializado en ingeniería avanzada. “Estamos construyendo un grupo tecnológico enfocado en las áreas donde realmente se está redefiniendo el futuro del software. Nuestra apuesta es mantenernos en la frontera tecnológica, trabajando en inteligencia artificial, arquitecturas modernas y productos digitales capaces de generar impacto real en el negocio de nuestros clientes”, explicó Daniel Villa Camacho, CEO de Double V Partners. Actualmente la compañía trabaja principalmente con organizaciones de sectores como servicios financieros, seguros, retail y entretenimiento, industrias que lideran la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial y la modernización de plataformas digitales y sistemas legados. Como parte de su estrategia de expansión, Double V Partners confirmó que se encuentra estructurando una nueva ronda de inversión para 2027 destinada a acelerar su crecimiento en Latinoamérica, fortalecer su capacidad de desarrollo tecnológico y ampliar su presencia en nuevos mercados.