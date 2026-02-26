Empresas & Management

Costa Rica se consolida como hub regional de la industria alimentaria

Expoalimentaria 2026 reunirá tecnologías, soluciones y procesos que están transformando la operación de la industria alimentaria

Por revistaeyn.com En mayo 2026, Costa Rica será sede de una de las citas más importantes para la industria alimentaria regional: Expoalimentaria 2026, que se realizará en Parque Viva. Para esta edición, Expoalimentaria ampliará su alcance mediante la incorporación de sectores como panadería, repostería, bebidas, snacks y tecnología agrícola. También se fortalecerán alianzas internacionales y se integrarán nuevas categorías como maquinaria, certificaciones, logística, investigación e innovación sostenible, posicionando a Costa Rica como un hub regional de innovación agroindustrial.

Meylin Alfaro, Directora de Expoalimentaria, destacó que esta edición marcará un avance significativo para el ecosistema alimentario. “Expoalimentaria 2026 será un espacio donde la industria podrá ver, en un solo lugar, las soluciones que están redefiniendo la producción de alimentos en el mundo. Queremos que Costa Rica sea el punto donde la innovación se vuelve accesible para todos los actores del sector.” Esta edición será más amplia y técnica, mejorando su contenido, calidad de información y posibilidades de capacitación y de alianzas para expositores y asistentes.