Costa Rica se consolida como hub regional de la industria alimentaria

Por revistaeyn.com
En mayo 2026, Costa Rica será sede de una de las citas más importantes para la industria alimentaria regional: Expoalimentaria 2026, que se realizará en Parque Viva.
Para esta edición, Expoalimentaria ampliará su alcance mediante la incorporación de sectores como panadería, repostería, bebidas, snacks y tecnología agrícola. También se fortalecerán alianzas internacionales y se integrarán nuevas categorías como maquinaria, certificaciones, logística, investigación e innovación sostenible, posicionando a Costa Rica como un hub regional de innovación agroindustrial.
Meylin Alfaro, Directora de Expoalimentaria, destacó que esta edición marcará un avance significativo para el ecosistema alimentario.
“Expoalimentaria 2026 será un espacio donde la industria podrá ver, en un solo lugar, las soluciones que están redefiniendo la producción de alimentos en el mundo. Queremos que Costa Rica sea el punto donde la innovación se vuelve accesible para todos los actores del sector.”
Esta edición será más amplia y técnica, mejorando su contenido, calidad de información y posibilidades de capacitación y de alianzas para expositores y asistentes.
En este espacio se reunirán especialistas internacionales en ciencia de alimentos, sostenibilidad y modernización industrial. Entre los invitados destaca Francisco Jaraleño Lara, presidente del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne), también participará el Institute of Food Technologists (IFT) y la organización científica y tecnológica de alimentos más grande del mundo, que aportará al programa técnico las tendencias globales en investigación, formulación y procesamiento.
“La presencia de líderes globales como el IFT, CoMeCarne y Singular Design confirma que la región mira hacia Costa Rica como un país capaz de impulsar cambios reales en la industria alimentaria. Esta edición mostrará tecnologías que harán a las empresas más competitivas, eficientes y responsables con el ambiente”, apuntó.
Entre los ejes principales destacan:
-Innovación en formulación, procesamiento y empaques.
-Sistemas industriales más limpios, automatizados y eficientes.
-Prácticas ecoamigables que reducen la huella ambiental.
-Tecnologías que optimizan costos y aumentan la rentabilidad.
-Tendencias en ciencia de alimentos impulsadas por el IFT.
Adicionalmente, la Expo incluirá talleres, capacitaciones y demostraciones en plantas piloto, permitiendo aplicar el conocimiento de forma inmediata. También integrará temas como alimentos funcionales, soluciones plantbased, empaques sostenibles y tecnología para la eficiencia productiva.
Expoalimentaria 2026 invita a empresas, investigadores, productores, proveedores, distribuidores y profesionales de toda la cadena alimentaria a participar en un encuentro diseñado para generar conocimiento, networking y oportunidades comerciales de alto impacto.