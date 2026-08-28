Panamá capacita a productores con tecnología predictiva para enfrentar sequía

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La formación llega cuando Panamá enfrenta este año una sequía asociada a un fenómeno de El Niño que ha obligado a las autoridades a declarar el estado de emergencia de cara a una caída drástica de hasta el 55 % de las lluvias, con mayor aumento de las temperaturas a finales de año y que podría alargarse hasta inicios de 2027.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá está formando a productores agropecuarios, técnicos ambientales y autoridades locales en el uso de herramientas tecnológicas predictivas para adaptar soluciones basadas en la naturaleza a la sequía, cada año más agravada por el fenómeno de El Niño. Lo hace a través del 'Taller de Capacitación sobre Herramientas Digitales para el Análisis del Riesgo Climático y la Gestión de Cuencas', impartido por el Ministerio de Ambiente de Panamá, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Natura.

Se enseña el manejo de 'IH-SIMC', una herramienta diseñada por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (España) para explorar, simular y comparar escenarios a escala de cuencas, en territorios específicos y datos reales como base para el análisis. "(Con la herramienta) se puede jugar un poco con el visor para saber (por ejemplo) si plantamos una cantidad de árboles (...) Tenemos un poco más de calibración antes de invertir acciones en campo", dijo a EFE la directora nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de Panamá, Ana Luisa Aguilar Cárdenas.

Objetivo: proteger las cuencas hídricas con naturaleza

La capacitación, enmarcada dentro del proyecto 'Cuencas Resilientes', fue ofrecida en Ciudad de Panamá, tras realizar otras sesiones anteriormente en tres localidades cercanas a importantes ríos en áreas rurales del país centroamericano. Fue destinada para que los comités de cuencas, productores agropecuarios, organizaciones de base comunitaria, gremios del sector privado, la academia, autoridades locales y servidores públicos usen la plataforma IH-SIMC, alimentada con una base de datos panameña. En concreto, la herramienta analiza el comportamiento de las cuencas mediante cinco módulos clave, evaluando el flujo natural, gestionando demandas hídricas y embalses, calculando la erosión y sedimentos, simulando cambios en el uso del suelo con soluciones naturales y generando indicadores sobre el estado del territorio.