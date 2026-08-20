Honduras recibirá donativo de US$20 millones para enfrentar sequía

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La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró en las últimas horas la alerta roja en 75 municipios del centro y sur del país, lo que se conoce como el Corredor Seco, y la amarilla en otros 71, debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, que afecta a cultivos y animales.

Por Agencia EFE El coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en Honduras, Alejandro Álvarez, anunció una nueva ayuda de US$20 millones para mitigar los efectos de la sequía, con lo que los recursos movilizados por el organismo para atender la emergencia climática ascienden a US$86 millones. "Una donación de alrededor de 20 millones de dólares va a ser recibida por el país para poder hacer frente a esta sequía", afirmó Álvarez durante el I Congreso por la Seguridad Alimentaria de los Pueblos, celebrado en el Parlamento hondureño para impulsar una política de Estado frente a la crisis hídrica.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró en las últimas horas la alerta roja en 75 municipios del centro y sur del país, lo que se conoce como el Corredor Seco, y la amarilla en otros 71, debido a la sequía asociada al fenómeno de El Niño, que afecta a cultivos y animales. La alerta roja, el nivel máximo de emergencia, implica ejecutar todas las acciones necesarias para proteger la vida de las personas, mientras que la amarilla llama a mantenerse preparados ante un posible agravamiento de la situación. La Copeco indicó que la alerta se mantendrá “por tiempo indefinido” debido a la sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño, que ha provocado en Honduras condiciones más cálidas y secas de lo normal. Álvarez explicó que la ONU ya había movilizado unos 62 millones de dólares para atender a 33 municipios, 11 de ellos bajo alerta roja, y posteriormente destinó otros 4 millones del Fondo Humanitario Regional a cinco municipios como acción anticipatoria. "Confío también en que algunos recursos adicionales puedan ser liberados, algunos para apoyar a pequeños productores, y yo creo que el país va a estar en condiciones también de recibir donaciones adicionales para este trabajo", enfatizó el diplomático.