CEPAL: Latinoamérica debe evitar alineamientos "rígidos" ante pugnas globales

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Estados Unidos, China y la Unión Europea despliegan estrategias para asegurar su acceso a los recursos latinoamericanos, moldear la infraestructura digital y física y anclar las cadenas de suministro a sus propias prioridades y políticas industriales.

Por Agencia EFE América Latina y el Caribe deben evitar alineamientos rígidos y diversificar sus alianzas ante una creciente competencia de Estados Unidos, China y la Unión Europea por los recursos, la infraestructura y las cadenas de suministro de la región, planteó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Durante la presentación del informe 'Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica', de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo de la Cepal, presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, rector de la institución académica, afirmó que la región necesita ampliar sus opciones y fortalecer su capacidad de acción internacional.

“La estrategia más apropiada para potenciar la agencia internacional de la región es ampliar opciones, evitar alineamientos rígidos, diversificar alianzas y fortalecer las capacidades de análisis y acción geopolítica”, sostuvo Lomelí. Advirtió que las principales potencias ya están actuando en ese escenario y señaló que Estados Unidos, China y la Unión Europea despliegan estrategias para asegurar su acceso a los recursos latinoamericanos, moldear la infraestructura digital y física y anclar las cadenas de suministro a sus propias prioridades y políticas industriales. El rector, uno de los trece comisionados de doce países que elaboraron el documento, consideró que la acción exterior regional tiene al menos tres ámbitos de decisión estratégica: seguridad, economía y valores. En su oportunidad, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, copresidenta de la comisión junto con el exmandatario colombiano Iván Duque, sostuvo que el cambio del entorno internacional ha revalorizado activos latinoamericanos que el mundo necesita y por los que existe competencia. Entre ellos, enumeró los abundantes recursos naturales, las capacidades productivas, humanas y financieras, el tamaño del mercado regional, su condición de espacio libre de armas nucleares y de guerras entre Estados, además de activos intangibles como el poder blando.