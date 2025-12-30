Panamá: decomisos por US$1.3 millones en dinero no declarado en puertos de entrada

Los datos reportan que de julio de 2024 a noviembre de 2025, las autoridades retuvieron un total de US$1,341,466 en efectivo que intentó ser ingresado al país sin la debida declaración, lo que representa un aumento de 168 % en comparación con el mismo período anterior.

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) en Panamá dio a conocer que el volumen de dinero no declarado decomisado a viajeros en los principales aeropuertos del país registró un incremento significativo en el último año.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen concentró la mayor parte del dinero no declarado retenido, con US$965.195 decomisados en 59 casos detectados. En segundo lugar se ubicó el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

En cuanto al origen de los viajeros involucrados, la Autoridad Nacional de Aduanas detalló que el 61 % de los casos corresponde a personas procedentes de Cuba y Colombia. El resto de las detecciones involucra a viajeros provenientes de países como El Salvador, Estados Unidos, Perú, Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Islas Caimán, República Dominicana y Chile.

Aduanas explicó que los casos detectados corresponden a viajeros que transportaban efectivo por encima del límite permitido sin cumplir con la obligación de declararlo. Todos los hallazgos fueron remitidos al Ministerio Público.

Las sanciones más comunes en estos casos incluyen la retención o decomiso temporal del dinero, la imposición de multas en reemplazo de pena, el impedimento de salida del país y, cuando no se logra justificar el origen lícito de los fondos, el comiso definitivo del efectivo.

Con información de La Estrella de Panamá