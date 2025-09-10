Panamá: invertir en Puerto Armuelles es apostar por la transformación

Centroamérica & Mundo

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha replanteado el proyecto originalmente concebido como un muelle pesquero, pero con el tiempo cambió y ahora se presenta como un punto de desarrollo para la zona y el país.

Por revistaeyn.com Una parte panameña que vuelve a floreces. La “Ciudad de las Arenas”, como se le conoce a Puerto Armuelles de Panamá, ha sido históricamente un eje vital en la región occidental de la provincia de Chiriquí, con una profunda conexión con el mar y ahora protagoniza una nueva etapa de crecimiento. En la zona se construye el puerto multipropósito de Puerto Armuelles, con el cual la región entra en una nueva fase de transformación logística y económica, proyectándose como un punto estratégico para la conectividad marítima del país y del continente.

Rolando Cuevas, asesor técnico de la AMP, explicó -a La Estrella de Panamá- que el complejo generará una inversión aproximada de US$21,3 millones en su primera etapa y que actualmente tiene un área de construcción de 5.100 metros.

El muelle tendrá una longitud de 260 metros, sin contar la plataforma, y estará equipado con infraestructura moderna para almacenamiento, transporte de mercancías y el desarrollo industrial.



Tras la reformulación del concepto original, que solo podía atender barcos pesqueros de unas 1.200 toneladas, ahora el muelle tendrá la capacidad de recibir buques de entre 30.000 y 40.000 toneladas. “Queremos atraer pasajeros, porque en todas estas áreas de Centroamérica se da el negocio de minicruceros y creemos que, con los atractivos que tiene la provincia de Chiriquí, pudiéramos muy bien captar ese tipo de embarcaciones a un muelle como el de Puerto Armuelles”, explicó Cuevas al medio. El proyecto contempla una segunda fase de expansión.