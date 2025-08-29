Panamá seguirá exportando productos pesqueros a EEUU sin restricciones hasta 2029

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com Los productos pesqueros panameños podrán seguir exportándose al mercado estadounidense a partir del 1 de enero de 2026, sin restricciones, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029. La extensión de los productos se dio luego que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) concluyera el proceso de revisión de la solicitud de determinación de comparabilidad presentada por Panamá.

Los resultados arrojaron que todas las pesquerías panameñas incluidas en la Lista de Pesquerías Extranjeras (LOFF, por sus siglas en inglés) son comparables con las regulaciones pesqueras de los Estados Unidos. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) destacó que este logro constituye un hito para el país y para el sector pesquero nacional, fortaleciendo la imagen de Panamá en la comunidad internacional y consolidando su posición en los mercados más exigentes del mundo. “La evaluación reafirma el compromiso de Panamá con la sostenibilidad, la conservación de los recursos marinos y la protección de ballenas, delfines y otros mamíferos marinos, así como con el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en la gestión pesquera”, puntualizó la entidad. En 2024, Panamá exportó US$238 millones en productos del mar, como principales mercados China, Taiwán, Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que hasta junio del 2025, las exportaciones crecieron en un rango de 11 %, es decir, US$107 millones, con el camarón como principal rubro, detalló Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, a este medio. Actualmente, dijo, Panamá cuenta con 38 plantas procesadoras de productos del mar certificadas, donde 16 de ellas realizan exportaciones a la Unión Europea y otros mercados.