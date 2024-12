Panamá no ha recibido comunicación oficial para acoger deportados de EEUU

Por Agencia EFE

El Gobierno panameño dijo que no recibió ninguna comunicación “oficial ni oficiosa” sobre una supuesta propuesta del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de enviar a Panamá migrantes que no sean acogidos en sus países de origen, y de paso aclaró que no tiene “obligación” de recibirlos.

“Ante noticias publicadas en medios estadounidenses sobre la posibilidad de enviar deportados a Panamá desde EE.UU., informamos que no hemos recibido ninguna comunicación oficial ni oficiosa sobre dicha propuesta”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.