Panamá: participación de ciudadanía marcó la elección presidencial 2024

Los panameños empezaron a votar este domingo en elecciones generales tras la apertura oficial de las urnas en un acto del Tribunal Electoral a las 07H00 locales (12H00 GMT).

Filas de electores se forman desde temprano en los centros de votación, a los que están llamados tres millones de panameños para elegir presidente, Congreso y gobiernos locales. La jornada comenzó con la izada de la bandera de Panamá en el Tribunal Electoral.

Los panameños salieron a elegir a las autoridades que dirigirán el país para el próximo quinquenio de 2024 a 2029.

En las urnas los electores votaron para los cargos de presidente, diputado, alcalde y representante, donde elegirán 81 alcaldes, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 701 representantes, 11 concejales y 20 diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano).

Analistas y políticos también coinciden en que los comicios de este domingo son históricos, tanto por la incertidumbre que hubo hasta el final sobre una de las candidaturas como por las expectativas de combate a la corrupción expresada en casos como Odebrecht -que implica a los ex presidentes Juan Carlos Varela (2014-2019), Martinelli y dos de sus hijos, además de ex ministros y empresarios- y New Business, por el que fue condenado Martinelli, entre otros.

Es precisamente a las dudas sobre esta lucha contra la corrupción a lo que se atribuye que una buena porción de los electores encuestados, más del 20%, dice no saber por quién votar.

Reflotar la economía del país que aloja al canal interoceánico es otro asunto retador y que la mayoría de los candidatos vincula al combate de la corrupción y el clientelismo que drena los recursos públicos, a la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo mediante el impulso del turismo y la diversificación productiva que llene el hoyo dejado por la inhabilitación de una gran mina de cobre canadiense.

HERENCIA

El presidente Laurentino Cortizo, del mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), sale por la puerta chica por actos de corrupción en su administración y por la agitación social de fines de 2023, detonada por la mina de cobre cuya operación negoció el gobierno.