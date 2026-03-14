Panamá participará como "amigo" en reconstrucción de Ucrania cuando exista paz

El ministro panameño hizo esta declaración durante un evento en la Cancillería con su homólogo ucraniano, en el que firmaron dos acuerdos: una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones entre ambos países y un memorando de entendimiento sobre cooperación académica.

"Tuve la oportunidad de hablar por una hora con el canciller de Ucrania y las oportunidades que se abren para nuestro país son inmensas. El canciller de Ucrania fue claro, en la reconstrucción de Ucrania participarán los amigos de Ucrania, y Panamá ha sido y será un amigo de Ucrania. A través de esta colaboración (...) Panamá reafirma el valor de la diplomacia como herramienta esencial para promover la paz ", afirmó Martínez-Acha.

Panamá participará como "amigo" en la reconstrucción de Ucrania cuando se den las condiciones y regrese la paz al país , anunció este viernes el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, durante la visita de su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, a la nación centroamericana.

El canciller panameño dijo que se sienten "contentos de esta apuesta por Ucrania", en guerra con Rusia desde que ésta invadió su territorio en 2022, y subrayó en declaraciones posteriores a periodistas que Sybiha "ha sido claro que desea que Panamá participe con su capacidad empresarial en la reconstrucción de Ucrania cuando exista la paz y se den las condiciones".

El canciller ucraniano, a través de un intérprete, mostró también su agradecimiento a Panamá por estar del lado de Ucrania, en eso gesto de "solidaridad" con la independencia.

"Hoy la línea del frente de Ucrania es la línea del frente de la libertad y derecho internacional. Esta guerra no es sobre Ucrania, es sobre los principios. Por eso es muy importante el apoyo de Panamá", subrayó Sybiha, que posteriormente acudió a la inauguración en la capital panameña de la embajada ucraniana.

Panamá y Ucrania firmaron además una declaración conjunta, en la que las partes destacaron "la importancia compartida sobre el respeto de los principios y normas de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial de los Estados y la primacía del derecho internacional".

"Panamá reiteró su preocupación por la continua fractura de la paz y la seguridad internacionales que inició en 2022, y sus terribles consecuencias sobre la población civil. En este sentido, Panamá, respetuosa del derecho internacional, rechaza cualquier violación a la soberanía, independencia política e integridad territorial de Ucrania y condena el uso de la fuerza de un Estado sobre otro", señaló la declaración.

La visita de Sybiha, la primera oficial de un ministro de Exteriores ucraniano a Panamá, tiene lugar tras dos reuniones sostenidas por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su colega de Ucrania, Volodomir Zelenski, en foros internacionales.

La Cancillería panameña recordó que Panamá y Ucrania mantienen relaciones diplomáticas desde 1993, "fortalecidas recientemente con el apoyo de Panamá a la soberanía ucraniana y la cooperación en áreas comerciales, técnicas y diplomáticas".